Malasia Champion 2 Balance laboral de la vida en Asia, Indonesia todavía se queda atrás?

Yakarta, Viva – Equilibrar el trabajo y la vida personal no es una cuestión fácil. Lotes empleado En varios países todavía hay dificultades para mantener la salud mental y física debido a las largas horas de trabajo, un permiso limitado, al acceso inadecuado a los servicios de salud.

No hace mucho, el informe del índice de equilibrio de trabajo de vida global de Remote proporciona una imagen interesante de la calidad de vida de los trabajadores en varios países. Estos datos evalúan que cualquier persona que cree con éxito un equilibrio de vida saludable entre el trabajo y la vida personal.

El resultado, Malasia Parecer sorprendente al estar en la segunda mejor posición en Asia, justo debajo Singapur. Lanzando desde el mundo de Buzz, lunes 25 de agosto de 2025, Malasia ganó un puntaje de 57.03 de cada 100.

Este logro es algo espectacular, considerando que el año pasado Malasia solo estaba en 59 posición global con un puntaje de 27.51, también conocido como uno de los países con el peor equilibrio entre la vida laboral y personal. Este aumento también muestra una mejora significativa en las políticas laborales y una mayor atención al bienestar de los trabajadores.

Los factores de apoyo incluyen 19 días de licencia anual, sistemas de licencia por enfermedad con un 80-100%de compensación, así como servicios de salud garantizados por el gobierno. El puntaje de felicidad del pueblo malasio también aumentó a 5.96, lo que indica que la calidad de vida de sus ciudadanos estaba mejorando.

Aunque Malasia aumentó dramáticamente, Singapur continuó liderando a Asia con un puntaje de 57.85. Esta ventaja no puede separarse del sistema de trabajo flexible, los servicios de salud de calidad y el alto nivel de vida. Sin embargo, la diferencia en la puntuación con Malasia es delgada.

A nivel mundial, Malasia ocupa el puesto 27 de 60 países. La primera posición del mundo está ocupada por Nueva Zelanda con un puntaje de 86.87, seguido de Irlanda, Bélgica, Alemania y Noruega. Estos resultados indican que los países con sistemas sociales fuertes tienden a ser superiores en la creación de un mejor equilibrio de vida.

¿Qué tal Indonesia?

Indonesia tampoco es menos interesante, que se encuentra en las 34 y terceras posiciones del mundo en el sudeste asiático después de Singapur y Malasia. Este logro se convirtió en una señal positiva de que Indonesia comenzó a prestar atención al bienestar de los trabajadores.

La ley de mano de obra de 2003 brinda protección básica para los trabajadores nacionales. Con una fuerza laboral total de alrededor de 4,2 millones, Indonesia tiene un gran potencial para mejorar el sistema de trabajo y crear un entorno más saludable.

Además, Indonesia como la economía más grande del sudeste asiático, con el PIB de más de US $ 3.5 billones (RP56,875 billones), ofrece una diversidad cultural, étnica y de idiomas única, que atrae inversión global.

Este nuevo rango confirma que el sudeste asiático se centra cada vez más en la calidad de vida de los trabajadores. Malasia y Singapur son un claro ejemplo de cómo las reformas de la regulación laboral pueden tener un impacto significativo en los trabajadores.