Malasia cambia de comandante del ejército por problemas de corrupción en proyectos militares

Kuala Lumpur, VIVA – Ministro de Defensa Malasia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin presidió la ceremonia de fijación de rangos Comandante EL-31 Ejército El general malasio Datuk Azhan Md Othman en Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur, el martes.

Lea también: RI es uno de los favoritos para los turistas malasios; las visitas de turistas extranjeros aumentarán casi un 10 por ciento en noviembre de 2025



Othman fue nombrado comandante del Ejército Terrestre de Malasia (KSAD) en sustitución de su predecesor, el general Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan, a quien anteriormente se le pidió que se fuera de licencia debido a acusaciones de corrupción o corrupción en los proyectos militares del ejército.

Un informe de Bernama en Kuala Lumpur el martes mencionó que se cree que el fuerte liderazgo y la amplia experiencia de Azhan garantizan la continuidad fluida del mando del ejército de Malasia, que es el principal pilar de la defensa nacional.

Lea también: Malasia condena el arresto del presidente venezolano por parte de Trump



«Se seguirán fortaleciendo los aspectos de integridad, gobernanza transparente y mantenimiento de los nobles valores militares como núcleo de su liderazgo, en consonancia con la implementación de la iniciativa estratégica Fuerza Futura – Estrategia de Dominio Terrestre (AMH-SD2), que apoya las aspiraciones del Libro Blanco de Defensa. Además, se seguirá manteniendo la agenda de bienestar del personal del Ejército y sus familias para garantizar que siempre se mantenga el bienestar de las tropas», dijo un comunicado de la unidad de Relaciones Públicas del Ejército de Malasia.

En el mismo comunicado, el 31º Comandante del Ejército de Malasia expresó su agradecimiento al Rey de Malasia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, y expresó su agradecimiento al Gobierno de Malasia por la confianza depositada en él.

Lea también: Diferencia entre los precios del combustible en Malasia e Indonesia, este es el precio al 1 de enero de 2026



Hizo un llamado a todo el personal del ejército de Malasia a unirse, fortalecer la unidad y mejorar el desempeño para garantizar que las fuerzas armadas continúen desarrollándose como una institución de defensa profesional, capaz y confiable.

Azhan es oficialmente el 31º Comandante en Jefe del Ejército de Malasia desde el 1 de enero, de acuerdo con la decisión de la 631ª Reunión del Consejo de las Fuerzas Armadas del 19 de noviembre de 2025 y con la aprobación del Yang di-Pertuan Agong Raja de Malasia el 1 de diciembre de 2025. (Ant)