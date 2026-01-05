Malasia abre la voz sobre la nueva era de la selección nacional de Indonesia en manos de John Herdman

VIVA – Cita Juan Herdman como entrenador en jefe Selección Nacional de Indonesia marcando el inicio de un nuevo capítulo del fútbol nacional. La figura que una vez llevó a Canadá al Mundial de 2022 llega con una gran reputación y grandes expectativas. Sin embargo, desde los países vecinos, MalasiaSurgió un foco de atención que recordó a Indonesia que no debía dejarse atrapar por una euforia excesiva.

PSSI nombró oficialmente a Herdman para reemplazar a Patrick Kluivert con un contrato de dos años y una opción de extensión de dos años. Se dice que esta vez el proceso de nombramiento será más mesurado, donde la federación realiza entrevistas directas en Europa y al mismo tiempo elabora planes a mediano y largo plazo para el equipo nacional.

El historial de Herdman es difícil de ignorar. Su éxito al lograr que Canadá se clasificara para la Copa Mundial de Qatar 2022 lo convierte en uno de los entrenadores más respetados que jamás haya dirigido la selección nacional de Indonesia. No es de extrañar que el público vinculara inmediatamente su presencia con el gran sueño de Garuda de irrumpir en el escenario mundial.

Sin embargo, el experto en fútbol malasio Raja Isa Raja Akram Syah cree que la situación de Indonesia debe entenderse de forma más realista. Advirtió que el nombramiento de Herdman debería verse como el inicio de un proceso de reconstrucción, no como una solución instantánea a todos los problemas.

Según Raja Isa, citado por el medio vietnamita thethao247, la situación actual del fútbol indonesio se asemeja a una fase en la que se empieza de nuevo desde cero. Por tanto, la paciencia es un factor clave, tanto para la federación como para la afición. Destacó que un nuevo entrenador necesita tiempo para reconocer el carácter del jugador, construir un sistema e inculcar una filosofía de juego.

El experto en fútbol malasio, Raja Isa

Raja Isa también cree que los resultados de la fase inicial no pueden utilizarse como punto de referencia único. Recordó que ningún entrenador ha conseguido inmediatamente una racha de victorias desde la primera jornada. En el fútbol, ​​el proceso siempre va de la mano de altibajos naturales.

La atención de Malasia también afecta a la mentalidad del público indonesio. Raja Isa ve que todavía existe una fuerte exigencia de que la selección nacional gane siempre en cada partido, sin tener en cuenta el contexto de cambio y transición. Según él, este tipo de mentalidad tiene el potencial de crear una presión adicional para los entrenadores y jugadores.