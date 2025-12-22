Malas noticias sobre los mariscales de campo de los Packers deberían liderar el equipo hacia Taylor Heinicke

El Empacadores de Green Bay Debe considerar agregar un comunicador esta semana debido al estado de lesión de amor jordano y Malik Willissin mencionar la terrible situación del equipo en el puesto de QB de emergencia.

entrenador en jefe Matt LaFleur dijo a los periodistas el domingo 21 de diciembre que Love se siente mejor después de sufrir una conmoción cerebral al final de la primera mitad contra el Osos de chicago la noche anterior, pero su estado sigue siendo un signo de interrogación de cara al enfrentamiento del próximo fin de semana con el Cuervos de Baltimore.

Willis, el QB suplente, sufrió una lesión en el hombro cerca del final del último cuarto contra los Bears, y su salud también es una seria preocupación a seis días de un gran partido para las posibilidades de los Packers en los playoffs.

«Yo diría que está bastante dolorido» LaFleur dijo de Willis. «Quiero decir, es un acuerdo legítimo con el que está lidiando. Va a ser otro tipo que simplemente veremos dónde está a medida que avancemos. Y eso complica aún más el otro problema». [with Love].”

Por más desconcertante que sea para los Packers entrar en una competencia crítica potencialmente sin Love y Willis, la situación de emergencia del QB del equipo pinta un panorama mucho peor. LaFleur respondió una pregunta sobre la señal de emergencia del equipo contra los Bears el sábado con dos nombres, uno perteneciente a un corredor y el otro a un receptor abierto.

«Tenemos dos muchachos», dijo LaFleur. “jose jacobs es uno, y Jayden Reed es el otro”.

Josh Jacobs y Jayden Reed fueron los mariscales de campo de emergencia de los Packers contra los Bears en la semana 15

Obviamente, Jacobs y Reed son respuestas inaceptables si Love y Willis no pueden ir el próximo sábado. melodía de Clayton Actualmente está en el equipo de práctica de los Packers.

Dada la incertidumbre inherente que rodea las lesiones de los dos mariscales de campo principales de Green Bay, los Packers pueden mirar al mercado de agentes libres para agregar otra persona viable a la ofensiva esta semana. Tune tiene sólo 23 intentos de pase en total a lo largo de su carrera. NFL carrera profesional.

Cuanto antes mejor, en caso de que Green Bay realmente necesite que ese jugador participe en las jugadas contra Baltimore.

El grupo actual de agentes libres es delgado, aunque un nombre que sobresale es Taylor Heinicke. El QB de 32 años, que recientemente jugó para el Cargadores de Los Ángeles en 2024, ha ganado más de $19 millones a lo largo de siete temporadas regulares activas en la liga.

Taylor Heinicke posiblemente sea la mejor de las opciones limitadas de QB en la agencia libre de final de temporada

Heinicke se unió a la NFL en 2015, firmando con el Vikingos de Minnesota como novato no reclutado. Permaneció en Minneapolis durante más de dos años antes de que esa franquicia lo liberara en septiembre de 2017.

Aunque Heinicke nunca participó en una jugada de temporada regular para el rival de la División Norte de la NFC de los Packers, apareció en 42 juegos (29 como titular) durante períodos con los Houston Texans. panteras de carolinaComandantes de Washington, Falcons de Atlanta y Chargers.

Heinicke tiene marca de 13-15-1 como titular y ha acumulado 6,663 yardas aéreas, 39 TD y 28 INT en su carrera. También corrió para 608 yardas y tres anotaciones.

Otros QB actualmente disponibles en la agencia libre incluyen Desmond Ridder, Nate Sudfeld y otros.