Malas noticias de Marselino Ferdinand a fin de año

VIVA – Jugador Equipo Nacional Indonesia, marselino fernandonuevamente ausente de defender AS Trenčín en su último partido en Liga Eslovaquia a lo largo de 2025. El joven centrocampista aún debe estar de baja debido a la lesión que sufre desde principios de diciembre.

Marselino no estaba en la lista de 20 jugadores presentada por el entrenador Ricardo Moniz cuando el AS Trencin visitó la sede de Ruzomberok en la semana 18 de la liga eslovaca 2025/26, el sábado por la tarde WIB, 13 de diciembre de 2025. Este partido es el cierre del calendario de partidos del Trencin antes de que la competición entre en las vacaciones de invierno.

La lesión sufrida por Marselino también hizo que su nombre fuera tema de conversación en Indonesia. Anteriormente, PSSI lo llamó al equipo provisional de la Selección Nacional Sub-22 de Indonesia para los SEA Games de 2025. Sin embargo, esta decisión finalmente fue anulada porque su estado no le permitía jugar.

El centrocampista de 21 años también tuvo que perderse los SEA Games de 2025 con el Garuda Muda de Indra Sjafri. Sin embargo, la ausencia de Marselino significa que puede concentrarse en recuperarse de su lesión sin la presión adicional de estar en el centro de atención del público.

Desde que el club lo declaró lesionado, Marselino no ha aparecido ni una sola vez con el AS Trencin. Solo se le vio compartiendo momentos ligeros de entrenamiento en el campo a través de las redes sociales, lo que indica que el proceso de recuperación aún está en curso.

En el momento de escribir este artículo, el AS Trencin todavía empataba 0-0 contra el Ruzomberok. Tras este partido, la Liga eslovaca entrará en un parón invernal hasta principios de 2026.

Está previsto que AS Trencin regrese a la acción el 7 de febrero de 2026 cuando se enfrente a Podbrezová. Antes de que comience la competición oficial, los clubes suelen participar en el torneo de pretemporada de la Tipsport Liga en enero, en el que participan clubes de la República Checa y sus alrededores.

Este torneo no es nada nuevo para los jugadores indonesios. Egy Maulana Vikri y Witan Sulaeman participaron cuando aún defendían el FK Senica. Marselino también tiene la oportunidad de presentarse en un evento similar si su condición se recupera a tiempo.

La esperanza de volver pronto a la cancha también quedó implícita en la subida a la Instagram Story de Marselino hace algún tiempo. Escribió una breve frase, «Pronto, por amor de Dios», que parecía ser una señal de optimismo respecto a su proceso de recuperación.