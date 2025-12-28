Malang También Es Atacado Por Turistas Durante Las Vacaciones De Navidad, El Flujo De Vehículos Aumenta En Un 14,08 Por Ciento

VIVA – El aumento de turistas en varias zonas se puede observar durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru). No sólo Yogyakarta, Kota Malang También es un imán turístico, lo que se refleja en el aumento de la afluencia que alcanzó el 14,08 por ciento durante la Navidad.

Yogyakarta se ha convertido en un destino turístico, como se ve en varias fotografías de la densidad de turistas que inundan las líneas de tiempo de las redes sociales. Curiosamente, se considera que la tendencia de este año ha cambiado ligeramente porque se informa que Bali, que suele ser el principal imán para los turistas, es relativamente más tranquila e incluso relativamente tranquila.

PT Jasamarga Pandaan Malang señaló flujo de vehículos Al entrar y salir del área de Malang, hubo 673.765 vehículos entrando o saliendo de Malang durante el D-7 al H+2 de Navidad. Este número ha aumentado significativamente en comparación con los días laborables, con 590.628 vehículos.

«Este número aumentó un 14,08 por ciento en comparación con el tráfico normal», dijo el director general de operaciones de PT Jasamarga Pandaan Malang Singosari Toll Plaza, Muhammad Reza Pahlevi Guntur, citado por Antara el domingo 28 de diciembre de 2025.



Reflujo en la puerta de peaje 2 de Cikampek Utama [Humas Jasa Marga] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Esta cantidad se acumula en cinco peajes gestionados por PT Jasamarga Pandaan – Malang, incluidos los peajes de Purwodadi, Lawang, Singosari, Pakis y Malang.

Reza detalló que se registró que el flujo de vehículos que ingresan a Malang por el peaje de Purwodadi aumentó en un 16,13 por ciento a 35.178 vehículos desde condiciones normales de 30.291 vehículos. Mientras tanto, la salida por la misma puerta también aumentó un 13,50 por ciento, hasta 36.369 vehículos.

Se observó un aumento similar en el peaje de Lawang. La entrada de Malang aumentó un 10,22 por ciento de 31.032 vehículos a 34.204 vehículos y la salida aumentó un 3,4 por ciento a 39.981 vehículos.

En el peaje de Singosari, la entrada aumentó un 17,79 por ciento a 167.706 vehículos, luego la salida aumentó un 19,4 por ciento a 154.113 vehículos.

El peaje de Pakis registró un aumento en la entrada del 7,77 por ciento a 36.973 vehículos, y la salida aumentó un 4,27 por ciento a 33.097 vehículos.

Mientras tanto, en el peaje de Malang, el volumen de vehículos entrantes aumentó un 14,6 por ciento a 73.014 vehículos, y el tráfico de salida aumentó un 9,94 por ciento a 63.130 vehículos.

Muhammad Reza recordó que el aumento del volumen de vehículos debe abordarse con la preparación de los conductores durante los períodos de vacaciones y los flujos inversos. Pidió a los automovilistas mantener sus vehículos en óptimas condiciones, contar con el abastecimiento adecuado y si comienzan a sentirse cansados ​​descansar en el lugar habilitado.