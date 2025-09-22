Malala Yousafzai, Arian Moayed Board ‘Champions of the Golden Valley’

Ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai y actor de «Sucesión» Arian Moayed han firmado como productores ejecutivos del documental de la función «Campeones del valle de oro. «

Dirigido por Ben Sturgulewski, el DOC sigue a la ex aspirante olímpica afgana Alishah Farhangm mientras reúne atletas de todas las edades y habilidades de pueblos vecinos y a menudo divididos en la antigua ciudad de Bamyan de la Montaña Afganistán para formar una comunidad de esquí competitiva. Una carrera teatral que califica al Oscar para «Champions of the Golden Valley» comenzará el 31 de octubre en Los Ángeles.

«Champions of the Golden Valley» es una historia conmovedora y oportuna sobre cómo se ven la alegría y la unidad cuando todo lo demás se está desmoronando «, dijo Yousafzai en un comunicado.» Estoy orgulloso de apoyar esta película y los jóvenes cuyo coraje y espíritu capturan tan bellamente «.

Moayed agregó: «Champions of the Golden Valley» resuena porque es una historia sobre personas que se niegan a dejar de soñar. «Estos afganos hermosos y resistentes nos muestran el poder de lo que el deporte, la comunidad y el propósito compartido pueden hacer, sin importar cuáles sean los obstáculos».

El Doc se estrenó en el Festival Tribeca 2024 y se proyectó en más de 50 festivales y recibió más de 30 premios de gran premio, jurado y audiencia, incluido el mejor documental en el Festival de Cine de Scad Savannah y el Festival de Cine Internacional de Berkshire.

«El director Ben Sturgulewski captura un Afganistán que pocos extraños ven en su exuberante largometraje», dijo Andrea Passafiume de Tribeca Fest. «Una historia única que va más allá del esquí, ‘Champions of the Golden Valley’ se trata de la resiliencia, encontrar alegría en medio de circunstancias difíciles y lo que significa ser un campeón».

Yousafzai ha apoyado varios proyectos documentales. En 2023, Yousafzai abordó el Doc de la lista de los Oscar «Stranger at the Gate» como productor ejecutivo. La película trazó el sorprendente cambio de corazón de un ex marine estadounidense que sufrió el TEPT que se propuso bombardear una mezquita, pero en su lugar se convirtió al Islam. En 2022, Yousafzai abordó «Joyland» como productor ejecutivo. La película cuenta la historia de un joven paquistaní de una familia patriarcal que se une a un teatro de danza erótica y se enamora de una ambiciosa estrella transgénero.

Yousafzai comenzó su activismo blogueando sobre la vida en Pakistán bajo los talibanes y recibió un disparo en la cabeza por hablar. Recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su trabajo por educación e igualdad. Graduada de la Universidad de Oxford y una fanática de la televisión autoproclamada, llegó a un pacto de programación de varios años con Apple TV+ en 2021 a través de producciones extracurriculares, donde es presidenta.