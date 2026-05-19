Malala y Mariska Hargitay respaldan el documental ‘Las gimnastas de la colonia de pescadores’

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, se une al documental dirigido a Tribeca “The Gymnasts of Fisherman Colony” como productora ejecutiva.

El documental sobre la mayoría de edad, dirigido por Habiba Nosheen, se centra en tres niñas paquistaníes que navegan por los márgenes de la sociedad y se labran un espacio para sí mismas, un salto mortal a la vez. «A través de sus viajes íntimos, somos testigos de cómo su pasión por la gimnasia comienza a chocar con expectativas profundamente arraigadas sobre lo que a las niñas en Pakistán se les permite hacer», explica una sinopsis de la película. “The Gymnasts of Fisherman Colony” hará su estreno mundial en competencia en el Festival de Tribeca el 8 de junio.

«No podría estar más orgullosa de apoyar esta hermosa película y a los increíbles jóvenes atletas que aparecen en ella», dijo Malala en un comunicado anunciando su participación. «‘The Gymnasts of Fisherman Colony’ ilustra perfectamente el poder de los deportes para cambiar la forma en que las niñas se ven a sí mismas y cómo el mundo ve a las mujeres jóvenes».

Malala se une a la ganadora del Emmy Mariska Hargitay y a la cineasta nominada al Oscar y ganadora del Emmy Trish Adlesic (quien anteriormente colaboró ​​en el documental ganador de la PGA “My Mom Jayne” y en el ganador del Emmy “I Am Evidence”), y al productor Amar Lohana.

«Nos sentimos honrados de que Malala se una al equipo como productora ejecutiva. El corazón de esta película refleja su defensa visionaria e innovadora de las niñas», dice Hargitay. «‘The Gymnasts of Fisherman Colony’ es un hermoso retrato de coraje y determinación, encarnado en un grupo de niñas que rompen barreras para reclamar una vida más grande y expansiva. Su viaje me inspira y me conmueve profundamente».

Nosheen también se mostró muy feliz por el interés de Malala en apoyar el proyecto. “Durante años, Malala ha sido una voz mundial a favor de la educación de las niñas y, más recientemente, una poderosa defensora del derecho de las niñas a jugar, competir y soñar libremente a través del deporte”, afirmó. «Esa misión está en el corazón mismo de nuestra película, que celebra el coraje, la alegría y la ambición de extraordinarios adolescentes paquistaníes. Malala se une a un extraordinario equipo de productores ejecutivos, incluida Mariska Hargitay, cuya fe en la película ha sido invaluable mientras nos preparamos para compartir esta historia con audiencias de todo el mundo».

“The Gymnasts of Fisherman Colony” es una producción de Akelo Media y fue producida con la participación de Canada Media Fund y Telefilm Canada, en asociación con CBC, Chicken and Egg Films y Mighty Entertainment. Mire el avance del documental a continuación.