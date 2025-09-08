Mal decepcionado con la gente

VIVA – Vida personal Ser Ramlan Después de decidir lanzar el hijab, continuó en el centro de atención pública. No hace mucho, los videos circulantes en Tiktok mostraron a Olla Ramlan ahora quien penetra la profesión como persona DJ.

Leer también: Olla Ramlan Comeback: Primera aparición después de la aspiradora hace que los fanáticos caigan



En el video subido por la cuenta Tiktok @iwan, Olla Ramlan se ve usando un mini vestido negro Tassel. Al combinar el vestido con botas negras altas, se ve tan enérgico cuando aparece en uno de los clubes nocturnos.

Olla parecía sostener el micrófono mientras seguía la canción de remix que se tocaba en el club. Olla también parecía bailar incluso para ponerse en cuclillas al suelo. También fue visto bailando varias veces siguiendo la música junto con una serie de bailarines masculinos.

Leer también: Después del hijab, Olla Ramlan hace que sea mucho ser un DJ



También amplió las manos como un gesto invitando a la audiencia que estaba presente en el club cantando y bailando al ritmo de la canción. La ex esposa de Aufar Hutapea también fue vista dando la espalda a la audiencia mientras bailaba mientras sobresalía de su lengua.

De repente, el video subido en la cuenta Tiktok inmediatamente inundó los comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos de los que vieron a Olla Ramlan habían cambiado.

Leer también: Ekoday Pato Sta



«Sis Olla es así», preguntó los internautas.

«Si W se convierte en Olla Ramlan, seguirá siendo una mujer cara en lugar de ser una mujer consuelo», dijo otra.

«El pobre Olla Ramlan a una edad cada vez más de la carretera recta ha sido dañada, no se puede aprobar», dijo otro interno.

«Su hijo no está enojado, por lo que es así», preguntaron los internautas.

«Especialmente si no es un factor económico, ¿entiendes, ¿verdad?», Se burlaron de los internautas.

«Decepcionado con gente como esta, lo siento», dijo otro.

«Oh Allah … este es el objetivo de él es liberado Hijab», comentó los internautas.

«Tal vez Olla abrió el hijab no por muchas críticas de los internautas, sino que extrañó su asociación así», bromeó con otro internautas.