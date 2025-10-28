Maks Chmerkovskiy critica el casting del bailarín de Taylor Swift Jan Ravnik

Anterior «Bailando con las estrellas» El profesional Maks Chmerkovskiy está en desacuerdo con el reclutamiento del bailarín de Taylor Swift, Jan Ravnik, para el programa. Dijo durante una aparición reciente en «El ático con Peta” podcast que Ravnik “no tiene absolutamente ningún derecho a ser un profesional” en la serie de competencias de larga duración.

«No hay fundamento, técnica, calidad ni comprensión de la asociación», dijo Chmerkovskiy. «Hermano, me estoy poniendo emocional. Es absurdo, y es irreal lo ciegos que tenemos que ser, y Dios no permita decir lo que obviamente está ahí».

Chmerkovskiy se unió por primera vez a “Dancing with the Stars” en la temporada 2 y luego compitió como profesional en un total de 17 temporadas no consecutivas. Ravnik se unió al programa para la temporada 34 y forma pareja con Jen Affleck.

Más adelante en la discusión, Chmerkovskiy explicó que estaba particularmente ofendido por la actuación de Ravnik durante la noche de “Wicked” el 21 de octubre.

«No tenía idea de cómo se supone que es el foxtrot», afirmó. «¿Cómo vas a esperar que él lo enseñe y transmita ese mensaje en un formato que es completamente diferente incluso al de los bailes de salón? Tuvimos esta crítica hace semanas y yo dije: ‘Hermano, ¿alguien se lo va a explicar?'»

Chmerkovskiy añadió que no tiene “cero en contra” de Ravnik como persona, pero calificó su contratación como una “oportunidad perdida”. La presentadora de podcasts y ex compañera profesional de “Dancing with the Stars”, Peta Murgatroyd, estuvo de acuerdo y agregó que era “indignante” que contrataran a Ravnik a pesar de su aparente falta de experiencia en bailes de salón.

«Lo contrataron. Es un bailarín de Taylor Swift. Es la razón obvia por la que lo contratan», añadió. «Aparte de eso, es un tipo encantador. Se ve genial. Obviamente es un gran bailarín. Contratar como trabajo a alguien que no sea bailarín de salón para enseñar bailes de salón a una celebridad es escandaloso».