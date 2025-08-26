Make Goosebumps, este emprendedor de tutoría en línea es un actor intelectual en el secuestro del banco Kacab

Yakarta, Viva – Se revelaron nuevos hechos en el caso de secuestro y asesinato Cabeza de rama Maid (KCP) A banco DI Cempaka putihCentral Yakarta.

La policía confirmó, uno actor Intelectuales en un caso atroz contra Mohamad Ilham Pradipta. Es un empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono (DH).

La noticia fue confirmada por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía Ade Ary Syam Indradi.

«Justificando, (DH es Dwi Hartono). Sí, es cierto, (es un negocio de tutoría)», dijo Ade cuando se confirmó el martes 26 de agosto de 2025.

Kombes Ade Ary Syam Indradi y Akbp Reonald Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

DH no está solo. Estaba entre los cuatro actores intelectuales que supuestamente regulan el secuestro de este mortal. La policía arrestó a DH con YJ y AA en Solo, Central Java, el sábado 23 de agosto de 2025. Mientras que otro actor, C, fue arrestado en Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, al día siguiente.

«DH es uno de los actores intelectuales secuestrados», dijo.

Además de ellos, la policía había arrestado previamente a cuatro ejecutores de campo con las iniciales en el Hospital, Rah y RW Alias ​​Eras. Se sospecha que los perpetradores que inmediatamente emboscaron a la víctima. Mientras tanto, el albacea de la víctima todavía está siendo cazado.