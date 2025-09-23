Makassar tenso! La pelea entre los ciudadanos estalló, 5 casas quemaron un automóvil perdido

MakassarVIVA – Pelearse Entre grupos juveniles en la ciudad de Makassar estalló nuevamente el martes 23 de septiembre de 2025. Choque Lo que sucedió en unos pocos días, se extendió a una serie de puntos, incluidos Jalan Kandea 3, Jalan Lembo, Jalan Layang y sus alrededores, cada uno de los cuales todavía estaba en el distrito de Tallo.

Como resultado del choque, se informó que varios residentes sufrieron heridas y cinco unidades de vivienda fueron quemadas para ser quemadas por el grupo juvenil en conflicto. Las masas también quemaron una unidad de residentes de automóviles y motocicletas. No ha habido informes de víctimas del incidente.

Cinco unidades de vivienda se incendiaron debido a las peleas entre los ciudadanos en la ciudad de Makassar

Alcalde de makassar Munafri Arifuddin estuvo acompañado por la comisionada de policía de Kapolrestabes, Arya Perdana y Dandim 1408/Makassar Coronel Infantry, Franki Susanto, fue directamente a la ubicación de los choques intervisuros en Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga EJa, distrito de Tallo, MAKASSAR, MARTES, MEDIO.

«Me siento muy preocupado por este incidente. El fortalecimiento de la seguridad ambiental y el orden debe maximizarse», dijo Munafri.

Appi, el apodo de Munafri Arifuddin, junto con los Kapolrestabes y Makassar Dandim, cayeron directamente para mediar y negociar para encontrar soluciones a la resolución, y explorar las causas del conflicto que habían ocurrido durante mucho tiempo.

«Satpol PP ayuda a la policía local y a TNI a estar alertas y turnarse manteniendo la paz y el orden en el lugar, al menos durante las próximas semanas. El subdistrito también debe construir un puesto temporal para los residentes cuyas casas están afectadas fuego«Dijo.

Munafri confirmó que coordinaría con la policía, TNI y Satpol PP para establecer un puesto de guardia conjunto en puntos vulnerables, como un paso para controlar Kamtibmas.

El gobierno de la ciudad de Makassar todavía está esperando los resultados de investigaciones detalladas del equipo de gestión de desastres y incendios relacionados con la causa del incendio y la cantidad de pérdida. «Había 5 casas en llamas y un automóvil. Pero todavía estaba esperando resultados detallados de los amigos de la gestión de desastres y los incendios», dijo

Aunque no había muertes, el alcalde se aseguró de que la distribución de asistencia de emergencia para los residentes cuyas casas estuvieran incendiados, incluido el establecimiento de un puesto temporal para acomodar a la víctima.

«Nuestra esperanza, todos los elementos deben moverse juntos para mantener la seguridad. Debemos bajar y trabajar de manera óptima», dijo Munafri.

También agregó que se tomarían medidas decisivas contra los perpetradores de los disturbios, lo que resultó en que varios residentes perdieran su residencia.

«Acciones como esta no deben repetirse. Debe haber una solución y una acción decisiva», dijo con firmeza