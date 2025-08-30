Makassar Burning, el partido PSM vs Persebaya se pospuso oficialmente

VIVA – Match de la Super League indonesia 2025/2026 entre PSM Makassar VS Persebaya Surabaya, que se suponía que se celebraría en el estadio Gelora BJ Habibie, Parepare, el domingo 31 de agosto de 2025, fue pospuesto oficialmente.

Inicialmente, este duelo clásico estaba programado para comenzar a 15.30 WIB. Sin embargo, a través de una cuenta oficial de redes sociales, PSM asegura que el juego no pueda llevarse a cabo de acuerdo con la agenda.

«Refiriéndose al número de carta de Ileague 1277/Li-Cor/VIII/2025, se determina que la coincidencia entre PSM Makassar VS Persebaya surabaya El 31 de agosto, 2025 fue pospuesto oficialmente «, escribió la declaración de PSM.

La gerencia también se disculpó con los seguidores relacionados con esta cancelación. «En cuanto a la información de boletos para el partido, pronto le informaremos más. ¡Gracias por el apoyo de TA, cuídate unos a otros!» PSM continuo.

Este aplazamiento fue confirmado directamente por el operador de la liga, Ileague. En la carta oficial, se tomó la decisión después de revisar las condiciones de campo que no se consideraron propicias.

«Esta decisión se tomó después de considerar las condiciones en el campo. El retraso es un seguimiento a la solicitud de la Policía Regional de Sulawesi del Sur y una carta del PSM Makassar», escribió Ileague.

No hay un nuevo horario que se haya decidido relacionado con el duelo de PSM contra Persebaya. El operador asegura que anunciará después de que la situación esté más controlada.

La ciudad de Makassar está siendo golpeada por una situación acalorada. El viernes 29 de agosto de 2025, ocurrió una acción masiva que condujo a la quema del edificio DPRD Makassar. El incidente fue las secuelas de la acción solidaria para la muerte de un taxista en línea de motocicleta, Affan Kurniawan.

Cuando el edificio DPRD se incendió, la reunión plenaria se llevaba a cabo y fue atendida por las filas de los liderazgo del gobierno de la ciudad de Makassar. Varios funcionarios, incluido el alcalde de Makassar, Munafri Arifuddin, fueron evacuados con éxito.

Sin embargo, el desafortunado evento reclamó vidas. Uno de ASN murió después de tratar de salvarse saltando del cuarto piso del edificio.