En lo que puede ser el primero para el mundo salvaje y lanoso de la lucha profesional, un actor desempeñará el papel de un personaje asociado con su marca de tequila boutique en un intento por reunir a los fanáticos de la promoción.

Actor Danny McBride participará en los elementos creativos de un 20 de noviembre Lucha de las Grandes Ligas Showcase que se celebrará en Charleston y transmitir en vivo en los EE. UU. A través de Bein Sports y transmitió en vivo en todo el mundo en el canal de YouTube de MLW.

Los boletos salen a la venta el martes 19 de agosto a las 10 a.m. Eastern en Ticketmaster y Mlwgo.com. Los boletos comienzan en $ 15. El evento marca la primera lucha de las Grandes Ligas que se ha celebrado en Charleston.

McBride en realidad no luchará, pero es probable que aparezca para promocionar su tequila de Don Gato.

«Don Gato fue reacio a ingresar al ring después de las lesiones que sufrió la pesca de lanza en Camboya este verano», dijo McBride, en una declaración preparada. «Pero a través de mi encanto y mis constantes molestias, pude llevarlo a bordo. De nada, Charleston. Estoy más que emocionado de que traiga su tequila y los tiempos geniales al evento MLW aquí en la Ciudad Santa».

El evento, titulado «MLW X Don Gato: Lucha de Los Muertosm» es el último espectáculo de la liga desde que nombró al actor del actor Paul Walter Hauser Ejecutivo a principios de este año. Hauser, quien ha aparecido en «The Naked Gun» de Paramount Pictures y «The Fantastic Four: First Steps» de Marvel Studios, está programado para competir durante el evento.

«Gracias a Danny McBride por hacer un esfuerzo adicional: resulta que Don Gato Tequila es un negociador infernal». dijo el tribunal Bauer, propietario de Major League Wrestling, en un comunicado. «MLW y Don Gato Tequila son el mejor Super Team-Up, y Charleston, con sus profundas raíces en la lucha libre, es donde nuestra historia en el Sur se afianza».