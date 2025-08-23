Maisha Kanna apareció en vivo en la primera exhibición, un nuevo derrame de video musical

Yakarta, Viva – Cantante y joven actriz, Vida KannaFinalmente realizó un primer escaparate titulado «Dijo Happy to Fall in Love: Showcase» el jueves 21 de agosto de 2025 en Houma Yakarta. Este evento se convirtió en una celebración del lanzamiento del EP debut, «Dijo Happily In Love», que se lanzó el 8 de agosto.

Showcase tiene lugar en formato íntimo con un número limitado de invitados. El ambiente cálido se sintió cuando apareció Maisha a-La última canción, compartir historias detrás del proceso creativo, para saludar a sus fieles fanáticos, los maestros. Al evento también asistieron colegas de los medios, el equipo de sello de entretenimiento e-Motion, así como los músicos y amigos de Maisha, incluidos Rizwan Fadillah (NJAN) y Adrian Khalif. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Maisha no pudo ocultar su felicidad al aparecer por primera vez en este escaparate especial.

«Este escaparate es una gran cosa para míPorque este es mi primer escaparate y de mi primer EP también, «dijo feliz de enamorarse». ¡Muy feliz de poder compartir con todos los amigos presentes, de los medios de comunicación, los maestros y, por supuesto, un gran agradecimiento a mi sello E-Motion Entertainment! Además, podría ser un pequeño video musical visual de 3 nuevas canciones que solo se lanzarán el 22 de agosto. Esperemos que todos los amigos puedan relacionarse y me gusten las canciones en este EP «, dijo Maisha Kanna con entusiasmo.

Además de la aparición en vivo, Maisha dio una sorpresa en la forma de un vistazo exclusivo de tres videos musicales visuales. El video solo se lanzará oficialmente el 22 de agosto de 2025 y se convertirá en una parte importante del EP narrativo que cuenta sobre enamorarse, la felicidad y toda la dinámica de sus emociones.

El CEO de E-Motion Entertainment, Arnold J. Limasnax, expresó su aprecio por el debut del Showcase de Maisha.

«Nosotros, del sello, por supuesto, siempre tratamos de apoyar nuestros talentos, incluida Maisha, que es prácticamente el talento más joven en este momento. Ella solo tiene 18 años y ya tiene mucho potencial, actuando, cantando, y puede hacer ambas cosas en musicales. Este escaparate es una de nuestras formas de celebrar su primer EP, con la esperanza de que haya más personas que también puedan ver el potencial de Maisha Kanna en la industria. música Indonesia «, dijo Arnold.

Este EP debut contiene cinco canciones con matices de enamoramiento y felicidad. Maisha presenta el viaje de los sentimientos en la pista «Somersault», «tan lejos como», «One Point Two Commas», «Strategy» y «Want to perder memoria».

A través de este trabajo, Maisha invitó al oyente a trazar curiosidad sobre el amor, la felicidad y la cuestión de si los dos siempre estaban de la mano.