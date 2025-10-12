Maia Estianty Nostalgia por las canciones antiguas, toca las regalías digitales que no son tan grandes como la era RBT

VIVA – Músico y productor famoso Maia Estianty nuevamente se robó la atención del público tras mencionar diferencias realeza música en la era digital actual en comparación con el apogeo de Ring Back Tone (RBT) Anteriormente. Este momento comenzó cuando Maia compartió una carga nostálgica en su cuenta personal de Instagram, recordando la canción que escribió titulada «I’ll Be Back».

En la carga, Maia dijo que la canción fue escrita en un momento en el que a menudo dejaba a sus hijos para trabajar, concretamente para Al, El y Dul. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Pongamos nostalgia de la canción ‘I’ll Be Back’, que escribí cuando a menudo tenía que dejar a mis hijos para trabajar cuando era pequeña…», escribió Maia en Instagram, citada el domingo 12 de octubre de 2025.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su efusión sobre los ingresos por regalías de canciones en el pasado. Maia reveló que en la era RBT, solo una canción podía generar grandes ganancias, suficientes para comprar una casa.

«Esta canción podría hacerme conseguir una casa de la era de la realeza de ‘Ring Back Tone’. En ese momento…», dijo Maia.

Luego agregó que la situación era muy diferente a la actual. En medio del auge de las plataformas de streaming digital, los ingresos por regalías parecen desproporcionados con respecto al arduo trabajo de los músicos.

«Ahora en la era de las plataformas digitales, las regalías son así… hmmmm», añadió.

La carga de Maia también estuvo llena de comentarios de internautas que estaban nostálgicos. Muchos admitieron que habían usado la canción «I’ll Be Back» como tono de llamada personal (RBT).

«Y solía poner RBT en esta canción».

«Escribe el código de la canción y envíalo al 1212. Vaya, me estoy riendo mucho».

«Si una canción está escrita desde el corazón, realmente llega al corazón, se me pone la piel de gallina».

«Regalías Regalías Regalías acaban de llegar a casa, cuántas canciones y regalías son».

La afirmación de Maia Estianty es un reflejo real de que, aunque los avances tecnológicos facilitan el acceso, todavía es necesario mejorar el aprecio por las obras musicales en la era digital. Para músicos como Maia, el trabajo no se trata sólo de popularidad, sino también de una forma de agradecimiento por el arduo trabajo que implica crear música significativa.