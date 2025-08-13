Maia Estianty Mundió la boca de los internautas que acusó a El Rumi jugando sucio

Yakarta, Viva – luchar El rumi oponerse a Jefri Nichol En la superestrella Knockout Vol.3 el sábado 9 de agosto de 2025, no solo dejó un drama en el ring, sino que también provocó el calor de los rumores fuera de la arena.

El partido que luchó por el cinturón de Boxeo del Campeonato de Influencer (ICB) terminó Super Lightning, menos de un minuto en la primera ronda, con una victoria ganadora (TKO) para El Rumi. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

El ataque insistente de El hizo que Jefri no se moviera, más una lesión por dislocación de hombro que lo obligó a retirarse. Sin embargo, esta victoria en realidad fue acompañada por una acusación inclinada: se dijo que El Rumi estaba utilizando la orden de alias «interna» para garantizar la victoria.

El rumor llega al oído Maia Estianty. En lugar de furioso, Maia eligió silenciar los chismes con evidencia concreta. A través de su canal personal de YouTube, Maia presenta al Sultán Sapta directamente, el promotor, para aclarar.

«Este EL siempre está acusado de árbitro, ¿de dónde es el árbitro?» Maia preguntó, mirando al Sultán, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

Con firmeza, el sultán respondió que el partido estaba dirigido por árbitros de clase mundial.

«Entonces, para este evento de volumen tres, ya usamos los árbitros internacionales de tía. Eso es todo internacional, lo hemos pensado porque queremos lo mejor», dijo.

También descartó la acusación de la configuración del partido.

«Por lo tanto, la decisión del árbitro es justa, de los promotores estadounidenses no puede ser escrito por el cerebro, especialmente otras personas», dijo Sultan.

Mientras tanto, El Rumi confirmó que su partido de rivalidad con Jefri había terminado.

«Dos veces la batalla, dos pruebas. No hay trilogía, la historia termina», escribió en Instagram.