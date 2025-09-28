Maia Estianty dijo que gracias, la reacción de Ahmad Dhani no fue la esperada

Yakarta, Viva – El evento de premios de información y entretenimiento 2025 presentó un momento inesperado cuando Maia Estianty sube al escenario para recibir premios La mejor boda del año En nombre de su hijo, Al Ghazali, y el hijo -in -law, Alyssa Daguise.

Representando a la pareja de recién casados, Maia no solo expresó su gratitud a los seguidores, sino que también resbaló oraciones que hicieron que la audiencia animara a la audiencia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Quiero agradecerme por mí mismo que celebró la boda», dijo Maia Estianty en el video subido en su Instagram @MaiaestiAntyrealcitado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Sin detenerse allí, el músico de 49 años también mencionó a su esposo, Irwan Mussry, y su exhusband, Ahmad Dhani.

«Gracias por todo lo que ha votado a Al Ghazali y Alyssa. También los amigos de Al El Dul están aquí», dijo Maia.

«Gracias también a, por supuesto, el esposo y el exhusband y la familia del exhusband y también la familia del esposo», agregó.

Los empapados se hicieron eco de inmediato en el lugar, mientras que Maia enfatizó que sus relaciones familiares extendidas aún estaban estrechamente entrelazadas.

«Todo es una familia», dijo acompañado de los aplausos de la audiencia.

La reacción de Ahmad Dhani

Por otro lado, Ahmad Dhani también mostró orgullo por el logro de su hijo mayor. El esposo de Mulan Jameela consideró que el premio era realmente digno de ser otorgado a la pareja Al Ghazali y Alyssa.

«Sí, son la mejor pareja», dijo Ahmad Dhani cuando el equipo de medios recibió en una ocasión diferente.

«Sí, de hecho merecen obtenerlo», agregó el líder de Dewa 19.

Dhani dijo que en este momento Al Ghazali y Alyssa disfrutaron de dulces tiempos como recién casados ​​después de casarse oficialmente el 16 de junio de 2025. Como padre, incluso a menudo envió contenido inspirador a ambos.

Pero cuando se le pidió un comentario sobre el agradecimiento de Maia en el escenario, el padre de El Rumi solo respondió brevemente y afirmó no saberlo.

«No lo sé», respondió Dhani con curiosidad.