





Se ha registrado un primer informe de información (FIR) contra el diputado del Congreso de Trinamool Mahua Moitra En el Raipur de Chhattisgarh por sus supuestos comentarios «objetables» contra el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo la policía el domingo.

Basado en una queja presentada por un residente local, se registró un caso contra Moitra en la estación de policía de MANA el sábado bajo las Secciones 196 (promoviendo la enemistad entre diferentes grupos por la religión, la raza, el lugar de nacimiento, la residencia, el idioma, etc.) y 197 (imputaciones, aserciones perjudiciales a la integración nacional) del Bharatiya nya santa -santa santa santa santa santa (Bns), según un funcionario).

Moitra provocó una controversia después de supuestamente decir que si Que shah No puede detener la infiltración de Bangladesh, «lo primero que debe hacer es cortar la cabeza de Amit Shah y ponerla sobre su mesa». Supuestamente hizo la declaración mientras hablaba con periodistas en el distrito de Nadia de Bengala Occidental al margen de un evento el jueves.

El diputado de TMC alegó que el gobierno de la Unión estaba eludiendo sus responsabilidades en la seguridad fronteriza. El oficial de policía dijo que el demandante, Gopal Samanto, alegó que los comentarios de Moitra eran objetables e inconstitucionales.

La queja también declaró que una gran cantidad de refugiados de Bangladesh se establecieron en el Área de campamento de maná En Raipur en 1971, y la declaración de Moitra ha creado miedo entre ellos, ya que tales comentarios pueden provocar ira de otras comunidades en su contra, dijo el funcionario.

