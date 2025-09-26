Mahfud reveló 3 cosas que deben hacerse en la reforma de la policía nacional

Padang, Viva -Coordinando el Ministro de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menkopolhukam) para el Prof. 2019-2024. Mahfud MD descomponiendo tres puntos de árbol que se deben hacer en un esfuerzo Reforma En el cuerpo de la policía hoy.

«Entonces, hay tres pilares. Primero, está relacionado con las instituciones estructurales sobre», dijo el Ministro de Policía de la República de Indonesia para el período 2019-2024 en la Universidad de Andalas (Unand), Padang City, West Sumatra, el viernes.

Esto fue transmitido por el Prof. Mahfud al margen del Seminario Nacional titulada «Decisión del Tribunal Constitucional Número 105/PUU-XXII/2024 Libertad de interés: democracia desarrollada o anarquía digital» en poder del Centro de Estudio Constitucional (Pusako) de la Facultad de Derecho de la Universidad Andalas.

Luego, el profesor Mahfud también alentó reformas en términos de instrumento que se cruzan con las reglas en el cuerpo del Cuerpo de Bhayangkara. Finalmente, la reforma policial también debe apuntar a la cultura de la institución misma.

Según él, los pilares instrumentales y estructurales se pueden mejorar lentamente porque antes también era bastante bueno. Es solo que, puntos de cultura como la protección contra los delincuentes, el nepotismo en las posiciones, las mutaciones de los miembros que no son transparentes, la promoción, el reclutamiento de los oficiales todavía se llevan a cabo ampliamente de manera equivocada.

«Además de hacerse de manera sucia, muchos también están involucrados en cuestiones políticas», dijo la ley de la administración estatal.

Mahfud, quien se había nominado como candidato al vicepresidencial en 2024, dijo que el gobierno, especialmente el presidente Prabowo, necesitaba resaltar los tres aspectos si querían reformar a la policía en este momento.

«Creo que eso es lo que debe centrarse en los pasos del gobierno para llevar a cabo una reforma policial», aconsejó.

En esa ocasión, el profesor Mahfud admitió que había recibido muchos informes directos de la comunidad e incluso a los agentes de policía que sintieron que eran víctimas. Formación del comité de reforma Polri Prabowo Subianto fue considerado como una esperanza para mejorar el Cuerpo de Bhayangkara.

Para tener en cuenta, el Prof. Mahfud MD ha declarado la voluntad de unirse al equipo del Comité Nacional de Reforma de la Policía. Esto fue transmitido por el Ministro del Estado Secretario (Menseneg) Prasetyo Hadi.

«Alhamdulillah, expresó su disposición a unirse», dijo Praseteto «, dijo. (Ant)