Mahfud MD impugna al tribunal con respecto al diploma de Jokowi después de que el canciller de la UGM compareciera nuevamente después de que la IA del campus se volviera viral

Jacarta – La polémica sobre el diploma del presidente Joko Widodo vuelve a estar en el centro de atención después de que el Canciller UGM Ova Emilia lanzó una aclaración de nueve puntos. Sin embargo, MD Mahfud considera que el núcleo del problema ya no está en la UGM, sino en corte quien deberá acreditar la veracidad del diploma de forma clara y justa.

Mahfud en el podcast de Frank Frank dijo que estaba siguiendo todos los desarrollos, tanto escritos como mediante aclaraciones en video. Canciller de la UGM. Dijo que muchos comentarios públicos acusaron al Canciller de la UGM de defender a Jokowi. Sin embargo, según Mahfud, esa no es la cuestión principal.

El ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad consideró el séptimo punto transmitido por Ova Emilia como la parte más adecuada. La declaración en el punto 7 es: «Joko Widodo ha recibido el diploma original de acuerdo con las disposiciones. Desde entonces, todo lo relacionado con el diploma, incluida la decisión de mostrarlo al público o no, es responsabilidad del interesado».

Para enfatizar su punto de vista, Mahfud luego explicó que el puesto de UGM en realidad terminó después de entregar el diploma a Jokowi.

«En cuanto a para qué Jokowi usó el diploma, o fue utilizado por otras personas que dicen ser Jokowi, eso no es responsabilidad de UGM», dijo Mahfud citado por la cuenta de YouTube de Mahfud MD Official.

Mahfud luego dijo que la declaración del rector de la UGM era una señal para el juez de que el campus había cumplido con sus funciones. Dijo que esta declaración era un estímulo para que el tribunal revelara la verdad objetivamente.

Según Mahfud, actualmente lo que debe comprobarse ya no es la declaración de la UGM, sino la compatibilidad entre el diploma utilizado por Jokowi y los documentos académicos de la UGM. Consideró que se trata de una «gran apuesta» por la valentía del juez al examinar el caso.

«Ahora sólo queda que el tribunal lo pruebe de manera justa. ¿El diploma utilizado por Pak Jokowi, que ahora está siendo acusado de ser falso, realmente no coincide con el emitido por la UGM? ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no y todo tipo de cosas así? Eso debe demostrarse en el tribunal de manera justa», explicó Mahfud.

Mientras tanto, la aclaración del rector de la UGM se produjo después de que el sistema de inteligencia artificial del campus, LISA, se volviera viral porque dio una respuesta incorrecta sobre el estatus de exalumno de Jokowi. En el vídeo, Ova transmite nueve puntos de los datos académicos de Jokowi, incluida la fecha de registro, el supervisor académico y la confirmación de que el diploma original fue entregado a Jokowi en 1985.