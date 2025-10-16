Mahfud MD destaca irregularidades en el proyecto Whoosh y dice que hay acusaciones de márgenes y sobrecostos después de haber sido retenido por China

Jacarta – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menko Polhukam) MD Mahfud destacando nuevamente el proyecto Coche rápido Yakarta-Bandung o Whoosh. En el podcast de Frank Frank en el canal de YouTube de Mahfud MD Official, evaluó que este proyecto estaba lleno de irregularidades y ahora se ha convertido en una carga para el Estado debido a una planificación no transparente.

Mahfud reveló que el proyecto se ofreció inicialmente a Japón bajo un esquema de cooperación intergubernamental (Government to Government). Sin embargo, de repente, el proyecto fue transferido a China con intereses de préstamo mucho más altos.

Según Mahfud, esta decisión cambió toda la estructura de costes, que originalmente era fácil de inflar. Explicó que, según cálculos de expertos de la Universidad de Indonesia y la Universidad Gadjah Mada, el interés de los préstamos de Japón rondaba sólo el 0,1 por ciento.

Sin embargo, tras su traslado a China, esta cifra saltó al 2 por ciento, e incluso volvió a aumentar hasta el 3,4 por ciento.

«Al principio, el plan para el tren rápido, que luego se llamó Whoosh, era un acuerdo G2G (gobierno a gobierno) entre el gobierno japonés y el gobierno indonesio. Se acordó en ese momento que podría construirse con un interés del 0,1 por ciento con Japón. De repente, después de que Japón pidió un pequeño aumento, el gobierno lo canceló y lo trasladó a China», dijo Mahfud MD.

Mahfud también se refirió a la decisión del Presidente Jokowi de destituir a Ignasius Jonan del cargo de Ministro de Transporte porque rechazó el proyecto. Jonan opina que el proyecto del tren rápido no es económicamente viable.

«En ese momento el Ministro de Transportes, Ignasius Jonan, expresó su desacuerdo. Esto no era visible, dijo el señor Jonan. El señor Jonan fue despedido», dijo Mahfud.

Tras el despido de Jonan, el presidente Jokowi convocó al experto en transporte Agus Pambagio para conocer su opinión. Según Mahfud, Agus también dijo que el proyecto era perjudicial para el Estado. Sin embargo, la decisión del gobierno no ha cambiado porque el proyecto ya es considerado política presidencial.

«El presidente (Jokowi) llamó así. Después de despedir a Jonan, le preguntaron: ‘Señor, Agus, ¿qué pasa con esto, señor? Esto no es visible, es una pérdida para el país’, según Agus mientras observaba. ‘¿De quién fue la idea’, dijo Agus, ‘cómo es que puede mudarse allí desde Japón y los costos…’ ‘Según mi idea’, dijo el propio presidente, eso es. ‘Bueno, si es su idea, no podemos convertirlo en política”. «Ve, Agus», explicó Mahfud MD.