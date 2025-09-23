Mahfud MD abre las razones para unirse al Comité de Reforma de la Policía Nacional, Sentils sobre el puesto y la cultura dañados

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam), Mahfud MDfinalmente abre la voz sobre las noticias en las que estaba dispuesto a unirse Comité de Reforma POLRI que fue formado por el presidente Prabowo Subianto.

Mahfud afirmó que no buscó un cierto puesto o posición en el comité. Dijo que su decisión fue puramente porque quería hacer una contribución real para mejorar la imagen de la policía que se consideró que perdió la cultura del servicio.

«La razón por la que me uní porque quería contribuir en términos de mejorar el cuerpo de la Policía Nacional para tener una buena imagen a los ojos de la comunidad. Porque la Policía Nacional perdió la cultura y la cultura de servicio», dijo Mahfud a través del funcionario de Mahfud MD del canal de YouTube.

Centrarse en la cultura, no las reglas o estructuras

Según Mahfud, hay tres aspectos principales en la aplicación de la ley: reglas, aparatos y cultura o conocidos como instrumentos, estructuras y cultura. De los tres, consideró que las reglas y la estructura de la policía eran lo suficientemente buenas.

«Ahora (problemas) Esta estructural está lista, no hay problema. La Policía Nacional ha sido separada del TNI, la estructura se ha completado y ya hay leyes que regulan», dijo.

Sin embargo, el mayor problema es la cultura en la policía. «El problema es (en) esta cultura, esta policía pierde la cultura, la cultura del servicio. No es necesario revisar mucho, porque las reglas se buscan sobre la buena policía nacional, ¿qué haces? Hay todos en la ley», dijo Mahfud.

crítica Meritocracia: La posición está determinada por cercanía o dinero

Mahfud destacó la pérdida de la meritocracia en el cuerpo de la policía. Dijo que muchas personas consideraban que la policía a menudo llevaba a cabo prácticas negativas como extorsión o backingan, mientras que en asuntos de posición, estaba más decidido a ser cercano con los superiores o el dinero.

«Pero la cultura es realmente mala, la impresión de las personas si el chantaje de la policía, entonces unir esto, lo más importante es que no hay meritocracia. Por lo que las buenas personas son difíciles, que quieren poder tener una cercanía con los líderes en varios niveles o pagar», dijo Mahfud.

Listo para ayudar a Prabowo, no quiera cuidar la política y la economía.

Mahfud se aseguró de que solo quería ayudar al presidente Prabowo en el sector de la reforma policial. Mientras que otras políticas como política, económica y de activo que acumuló el proyecto de ley, a las elecciones, lo presentó por completo al Presidente.

«Confirmo una cosa que aprobé todos los planes de reforma de Pak Prabowo y pude ayudar en el Equipo de Reforma de la Policía Nacional. De las muchas reformas había política, economía, la economía, el proyecto de ley activos a las elecciones», explicó.

Mahfud también enfatizó que entendía la ética política. Se dio cuenta de que aquellos que tenían derecho a una posición estratégica en el gobierno eran aquellos que habían luchado desde el principio con Prabowo.

La reforma polri se puede completar rápidamente

Además, Mahfud dijo que la tarea de la reforma policial nacional no tardó mucho porque los problemas que debían abordarse eran claros.

«Está bien, la reforma de la policía nacional es un máximo de dos meses, o tal vez solo se termina un mes, porque el problema es claro», concluyó Mahfud MD.

Con esta actitud, Mahfud MD parece querer enfatizar que sigue siendo consistente como una figura legal y democrática que prioriza los intereses de la nación, no los intereses personales o políticos.