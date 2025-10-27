Mahfud dice que legalmente Suharto ha cumplido los requisitos para convertirse en un héroe nacional

Yogyakarta, VIVA – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menkopolhukam) Prof. MD Mahfud evaluación del segundo presidente de la República de Indonesia Suharto legalmente elegible para ser propuesto como héroe nacional.

«Desde una perspectiva legal formal, cumple con los requisitos», dijo Mahfud MD en el Complejo Sasana Hinggil Dwi Abad, South Square, Yogyakarta, el domingo.

Según Mahfud, en principio, todos los expresidentes ya no deberían necesitar volver a pasar por el proceso de investigación para obtener el título de Héroe Nacional.

Sostuvo que el cargo de presidente era una prueba de que la figura cumplía con los criterios de heroísmo desde una perspectiva legal.

«He sugerido en el pasado que ya no es necesario exigir a todos los ex presidentes que vuelvan a ser examinados y demás. Al convertirse en presidente, definitivamente se cumplen los requisitos para convertirse en un héroe. Pero, por favor, dejen que el público juzgue más tarde», dijo el experto en derecho constitucional.

Mahfud enfatizó que la evaluación de los aspectos sociales y políticos al proponer el título de Héroe Nacional sigue siendo dominio del público y del equipo de estudio del gobierno.

«Si las normas cumplen los requisitos, pero ¿qué pasa con la política? La sociedad y la política serán juzgadas por el público», afirmó.

Con base en su experiencia, Mahfud dijo que el proceso de selección para proponer el título de héroe nacional fue llevado a cabo por un equipo especial del Ministerio de Asuntos Sociales y coordinado con el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad.

«Más tarde, serán seleccionados en un equipo especial dirigido por el actual Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad. En el pasado (cuando) fui Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad durante cinco años, esperé del Ministerio de Asuntos Sociales y otros departamentos para ver quién quería ser propuesto», dijo.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Sociales propuso hasta 40 figuras para recibir el título de Héroe Nacional. El ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, presentó la lista de propuestas al ministro de Cultura y presidente del Consejo de Títulos, Servicios y Honores, Fadli Zon.

En la lista hay varios nombres importantes que han llamado la atención del público, entre ellos Suharto, el cuarto presidente Abdurrahman Wahid (Gus Dur) y el activista sindical de Nganjuk, Marsinah.

Además de ellos, también aparecieron los nombres de figuras religiosas y regionales, como Syaikhona Muhammad Kholil de Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, así como dos generales retirados M. Jusuf de Sulawesi del Sur y Ali Sadikin de Yakarta.

Esta propuesta surgió de la comunidad a través del equipo de estudio regional (TP2GD), luego fue filtrada y estudiada por el equipo central (TP2GP) del Ministerio de Asuntos Sociales.

Después de pasar por un largo proceso que involucra estudios científicos y seminarios, los nombres se presentan al Consejo de Grado para su posterior evaluación. (Hormiga)

