Mahfud aún no ha recibido más noticias sobre la formación del Comité Nacional de Reforma de la Policía

Yogyakarta, VIVA – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menkopolhukam) MD Mahfud afirmó que no había recibido más noticias sobre la conformación del Comité Reforma policial que se dice que lo involucra.

«No lo sé. Hasta ahora no conozco el progreso», dijo Mahfud MD en el Complejo Sasana Hinggil Dwi Abad, South Square, Yogyakarta, el domingo.

Según Mahfud, la comunicación oficial con el gobierno sobre el plan para formar el equipo se completó hace mucho tiempo, concretamente cuando expresó su voluntad de unirse.

«Mi comunicación oficial se completó hace mucho tiempo, concretamente cuando me pidieron una reforma y dije: ‘Está bien’. policia nacional Estoy dispuesto. «Bueno, después de eso no sé qué pasará», dijo.



MD Mahfud Foto : YouTube Mahfud MD Oficial

El ex presidente del Tribunal Constitucional (MK) también admitió que no quería preguntar sobre el seguimiento de la formación del comité, ni desde Palacio ni a los funcionarios autorizados.

«Más tarde pensé que lo quería o algo así. Simplemente estaba dispuesto. Pero nunca le pregunté a nadie ni se lo expliqué a nadie», dijo.

Mahfud también dijo que no se había comunicado con el Asesor Especial del Presidente para Seguridad y Orden Público y Reforma Policial, Ahmad Dofiri, sobre la formación del comité.

Entiende que formar un equipo requiere consideraciones que no son sencillas, por lo que opta por esperar una decisión del presidente Prabowo Subianto.

«Porque sé que no es fácil de considerar, así que dejaré que el presidente lo procese lo mejor posible. De todos modos, tendremos que esperar los resultados del presidente», dijo Mahfud.

Anteriormente, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que Mahfud MD había expresado su voluntad de unirse al Comité Nacional de Reforma de la Policía que estaba siendo formado por el presidente Prabowo Subianto.

Dijo que el comité estaría formado por unas nueve personas, incluidas varias figuras y el exjefe de la Policía Nacional de Indonesia (Kapolri). (Hormiga)