Mahfud acordó unirse al comité de reforma policial

Yakarta, Viva – Ex Menko Polhukam, Mahfud MD declarado acordó unirse Comité de reforma policial.

Mahfud inicialmente le dijo que fue visitado por el secretario del gabinete (Seskab), el teniente coronel Teddy Indra Wijaya. Durante la reunión, Seskab Teddy ofreció a Mahfud para ayudar al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Ingrese al comité de reforma policial.

«Desde la larga discusión, solo transmito la confirmación de una cosa, que apruebo todos los planes de reforma de Pak Prabowo, y puedo ayudar en el equipo de reforma Polri Justo «Mahfud fue citado por el funcionario de YouTube Mahfud MD, martes 23 de septiembre de 2025.

Mahfud dijo que, cuando llegó Teddy, discutió una serie de cosas que van desde la política, la economía hasta el proyecto de ley de agarre de los activos. Teddy preguntó sobre la voluntad de Mahfud para ayudar a Prabowo.

«‘El presidente quiere pedir ayuda, quiere que el profesor Mahfud ayude al presidente, porque el presidente celebrará una reforma policial, etc.», dijo Mahfud, imitando las palabras de Teddy.

«Entonces, sí, sé que Pak Prabowo ahora tiene la tarea de preparar reformas políticas. La ley electoral, sí, debe cambiarse todo porque no hay umbral, etc.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, planea formar un comité de reforma policial en el contexto de la mejora institucional general y la evaluación de la Policía Nacional.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó.