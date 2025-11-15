Mahesh Babu, título de la aventura épica SS Rajamouli es ‘Varanasi’

Director SS Rajamouli ha revelado el título y el primer vistazo de su muy esperada continuación de la ganadora del Premio de la Academia “RRR”.

El cineasta reveló “Varanasi” en un evento de lanzamiento en Hyderabad, presentando el proyecto protagonizado por la superestrella del cine telugu. Mahesh Babú junto a Priyanka Chopra Jonas y Prithviraj Sukumaran.

Los frescos cielos nocturnos sobre Ramoji Film City se desgarraron con el rugido de 50.000 fanáticos de Mahesh Babu cantando “Jai Babu, Jai Jai Babu”, mientras el evento de revelación del título tuvo un comienzo entusiasta.

El actor y músico Shruti Hassan interpretó la ya inmensamente popular canción “Sanchari” de la película keeravani, ganadora del OSCAR por “Natu Natu” de “RRR”.

Keeravani también proporcionó una introducción musical al personaje del principal antagonista Kumbha, interpretado por Sukumaran. Chopra Jonas interpreta a un personaje llamado Mandakini. Mahesh Babu interpreta a Rudhra.

Las imágenes reveladas se reprodujeron en una pantalla LED gigante, lo que requirió un par de intentos para comenzar, mientras los fanáticos esperaban pacientemente. La película abarca miles de años, desde la antigüedad hasta la actualidad. Una de las secuencias está inspirada en un capítulo de la epopeya india “Ramayana”, dijo Rajamouli.

«Creo que será una de las secuencias más memorables de mis películas», dijo Rajamouli.

Chopra Jonas y Sukumaran también hablaron durante la ocasión.

«Esta es la marca más importante del cine indio, que demuestra su ambición y el equipo de técnicos y actores que hacen todo lo posible para asegurarse de que alcance la cima a la que aspira», dijo Sukumaran. “Esto es SS Rajamouli una vez más, llevando el cine indio al mundo, esta vez más grande, esperemos que mejor y definitivamente más audaz que nunca”.

Chopra Jonas añadió: «Rajamouli-señor, todo lo que diré es que usted es realmente el visionario que ha llevado el cine indio al mundo como nadie antes. Así que le agradezco mucho que me haya elegido como su Mandakini».

Los aplausos más fuertes estuvieron reservados para Mahesh Babu, quien dijo: «Haré que todos se sientan orgullosos. Lo más importante es que haré que mi director esté más orgulloso. Toda la India estará orgullosa de nosotros».

El proyecto se produce bajo el lema de Sri Durga Arts and Showing Business.

Mira el primer metraje de “Varanasi” aquí: