Maher Zain y Harris J prueban con entusiasmo el rawon y el satay, ¡e incluso preguntan cómo comerlos!

Surabaya, EN VIVO – Después de realizar con éxito conciertos en Yakarta y Makassar, Maher Zain acompañado de Harris J celebró un concierto en Surabaya, el domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Surabaya (SCC), Java Oriental. Esta ciudad es la última parada de su serie de giras de conciertos titulada Concierto en vivo de BSI Maher Zain: gira por Indonesia 2025.

Lea también: Otro concierto en Indonesia, Maher Zain impresionado por la energía del público de Yakarta



Maher Zain y Harris J llegaron a Surabaya el sábado 15 de noviembre de 2025 desde Makassar alrededor de las 22:00 WIB. El grupo de Maher Zain y Harris J fue llevado inmediatamente al restaurante Rawon Satan, emblemático de la ciudad de Surabaya, para degustar el plato típico de Java Oriental, el rawon. Desplázate para saber más, ¡vamos!

A pesar de que lloviznaba, Maher Zain y Harris J todavía parecían entusiasmados y fueron recibidos por cantantes callejeros que cantaron sus canciones y Maher Zain también cantó. En el restaurante se servían menús rawon y satay.

Lea también: Listo para un concierto en Indonesia, Maher Zain invita a sus fans a divertirse halal



«El rawon delicioso, el satay delicioso!» dijo Maher Zain, seguido por Harris J, levantando el satay que sostenía.

Frente al equipo de medios, Maher Zain y Harris J comieron rawon y satay con entusiasmo mientras preguntaban varias veces cómo comerlos.

Lea también: Maher Zain realizará conciertos en 3 ciudades importantes de Indonesia, ¡tenga en cuenta los precios de las entradas y cómo comprarlas!



«Así es como se come, ¿verdad?» dijo Maher Zain mientras mojaba el satay en la salsa de maní servida frente a él.

Después de comer rawon y satay, Maher Zain y Harris J corrieron inmediatamente al hotel donde se hospedaban, preparándose para el concierto en SCC.

Se sabe que mientras estuvo en Yakarta y Makassar, Maher Zain cantó alrededor de 20 de sus éxitos. Al concierto, una colaboración entre tres promotores experimentados, a saber, Rajamice, Color Asia Live y Media Internusa, también asistieron varias celebridades y figuras del país como Titi Kamal, Sandiaga Uno, Arie K Untung y otros.

Maher abrió el concierto e inmediatamente hipnotizó al público con la canción ‘Assalamu-alaika’ seguida de otras canciones como Qalbi fil Madinah que se cantaron ‘en vivo’ juntos en un escenario.

La canción Qalbi fil Madinah es la última canción lanzada y la primera vez que se cantó con Harris J en el escenario de un concierto. Otras canciones como Barakallahu-Lakuma, Insha Allah, Medina y otras.