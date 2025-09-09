¡Maher Zain celebrará un concierto en 3 ciudades importantes de Indonesia, anote los precios de las entradas y cómo comprarlo!

Yakarta, Viva – El cantante de Aasal Suecia, Maher Zein, se reunirá con sus fanáticos directamente en Indonesia. Esta vez, Maher Zein llegó a recorrer 3 ciudades a la vez, a saber, Yakarta, Makassar y Surabaya en un concierto titulado «Bsi Maher Zain Live in Concert: Indonesia Tour 2025 «.

La mayoría de las giras de conciertos de música se llevan a cabo solo en la capital, pero Maher Zain realmente llegó a otras dos ciudades que resultaron ser su mayor lugar de fans en Indonesia.

«Realizamos una encuesta global de que la mayoría de los fanáticos de Maher estaban en las 3 ciudades», dijo la directora de Internusa Media, Eliana Noor, en una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.

Este concierto es un momento muy esperado de los fanáticos de Maher Zain en el país, dada la popularidad de sus canciones inspiradoras que han estado fuertemente arraigadas entre la gente de Indonesia.

Como se sabe, Maher Zain es conocido como el músico de las canciones islámicas. Es famoso por combinar elementos de música R&B con letras islámicas, lo que lo hace popular entre los oyentes musulmanes en todo el mundo.

LA lanzó su primer álbum titulado «Thank You Allah» en 2009 con el sello Awakening Records y se convirtió en un álbum exitoso, además de levantar el prestigio de la música isam en el mundo y recibió bienvenidas positivas e internacionalmente exitosas, especialmente en países musulmanes como Malasia e Indonesia. El segundo álbum titulado «Forgive Me» fue lanzado en 2012 por el mismo sello. Luego, en 2016, LA lanzó el álbum «One» por el mismo sello.

«A principios de marzo de 2025, la cuenta oficial de redes sociales de Maher Zain subió las primeras imágenes del sencillo que se lanzará titulado Qalbi Fil Madina, quien fue una colaboración con Harris J, un joven músico musulmán de Inglaterra. Noor.

La venta de entradas para este concierto se abrirá en dos etapas, a saber:

1. Fase 1: Específicamente para clientes de BSI con la colocación de nuevos fondos para ahorros de Mudharabah el 9 de septiembre de 2025 a las 14.00 WIB hasta el 15 de septiembre de 2025.

2. Fase 2: ventas generales a partir del 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 Wib.

Precios de plan de asiento y entradas

Yakarta (9 de noviembre de 2025 en Istora Senayan, GBK)

Platino VVIP (asiento): IDR 3.000,000 Diamond VIP (asiento): RP 2.500.000 Oro (asiento): RP 1.750.000 Plata (asiento): RP 1.250.000 Bronce (asiento): RP 750.000

Los precios no incluyen el 10 por ciento del impuesto gubernamental y la tarifa administrativa del 10 por ciento.

Makassar (14 de noviembre de 2025, cuatro puntos de Sheraton)

Platino VVIP (asiento): IDR 3.000,000 Diamond VIP (asiento): RP 2.500.000 Oro (asiento): RP 1.500.000 Festival (de pie): RP 650.000

Los precios no incluyen el 10 por ciento del impuesto gubernamental y la tarifa administrativa del 10 por ciento.

Surabaya (16 de noviembre de 2025, Centro de Convenciones de Surabaya/SCC)

Platino VVIP (asiento): IDR 3.000,000 Diamond VIP (asiento): RP 2.500.000 Oro (asiento): RP 1.500.000 Festival (de pie): RP 650.000

Los precios no incluyen el 10 por ciento del impuesto gubernamental y la tarifa administrativa del 10 por ciento.