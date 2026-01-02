Mahayuti presenta candidatos musulmanes para atraer a los votantes antes de las elecciones del 15 de enero







Antes de las elecciones cívicas del 15 de enero en la ciudad de Jalna, Maharashtra, el Aliados mahayutiEl BJP, Shiv Sena y el NCP están haciendo un esfuerzo concertado para cortejar a los votantes musulmanes presentando candidatos de la comunidad, según la agencia de noticias PTI.

Marcando un cambio con respecto a su enfoque anterior, el BJP ha nominado a cuatro candidatos musulmanes en la ciudad. Los observadores políticos vinculan este cambio de estrategia en parte a la influencia del ex congresista MLA Kailash Gorantyal, quien recientemente se unió al BJP y ha estado trabajando activamente para consolidar el apoyo musulmán.

Si bien inicialmente se esperaba que los socios de Mahayuti participaran en las elecciones conjuntamente, la alianza se desmoronó en el último momento tras desacuerdos sobre el reparto de escaños. La Corporación Municipal de Jalna comprende 65 distritos electorales.

Según el PTI, los votantes musulmanes representan entre el 20 y el 25 por ciento del electorado en Jalna y ejercen una influencia decisiva en los distritos 2, 4, 10 y 11.

Entre los otros socios de Mahayuti, Shiv Sena de Eknath Shinde ha presentado siete candidatos musulmanes, mientras que el NCP, encabezado por Ajit Pawar, ha nominado a 17 candidatos de la comunidad.

Por otro lado, la oposición Mahavikas Aghadi (MVA), compuesto por el Congreso, Shiv Sena (UBT) y NCP (SP), se presenta a las elecciones como una alianza. El Congreso ha presentado 51 candidatos, entre ellos 19 musulmanes. Shiv Sena (UBT), a pesar de disputar 13 escaños, no ha asignado ninguna boleta a los líderes de la comunidad, mientras que el NCP (SP) ha nominado a dos candidatos musulmanes.

Mientras tanto, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ha decidido disputar 17 escaños en zonas de Jalna dominadas por musulmanes. El presidente de su distrito, Shaikh Majeed, dijo que la gente está buscando una alternativa y que AIMIM representa sus aspiraciones.

Boleto denegado, el líder de Shiv Sena, Rajendra Sapte, encabeza una marcha de protesta en Thane

El ex teniente de alcalde de Thane y líder de Shiv Sena, Rajendra Sapte, realizó una marcha de protesta después de que se le negara una entrada para el 15 de enero. encuestas cívicas en la ciudad.

Sapte, que había intentado competir por el distrito número 25 (Kalwa), se perdió después de que el escaño fuera asignado al BJP en virtud del acuerdo de escaño compartido, informó la agencia de noticias PTI.

El Shiv Sena, liderado por el Viceministro Principal de Maharashtra, Eknath Shinde, ha firmado una alianza con el BJP para las elecciones cívicas de Thane del 15 de enero.

Sapte, un firme leal al difunto Anand Dighe, mentor de Shinde y líder inmensamente popular en el indiviso Shiv Sena, encabezó una marcha de protesta desde Kalwa hasta el monumento a Dighe el jueves.

Según el PTI, acusó al BJP de tomar por sorpresa al diputado de Shiv Sena, Shrikant Shinde, y de utilizar tácticas de “chantaje” para asegurar el escaño de Kalwa en el último momento. Sapte fue elegido anteriormente entre kalwa durante cuatro mandatos consecutivos.

El proceso de nominación para las elecciones comenzó el 23 de diciembre y finalizó el 30 de diciembre. Si bien el 2 de enero (viernes) es la última fecha para el retiro de nominaciones, la lista definitiva de candidatos se publicará el 3 de enero.

Elecciones a 29 corporaciones municipales del estado, incluida la Cuerpo cívico de Thanese llevará a cabo el 15 de enero y el recuento de votos se realizará al día siguiente.

(Con entradas PTI)





