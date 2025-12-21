Mahayuti, liderado por el BJP, arrasa en las encuestas de los organismos locales de Maharashtra y gana 207 de 288 puestos







el fallo mahayuti La alianza, compuesta por el Partido Bharatiya Janata (BJP), Shiv Sena y el Partido del Congreso Nacionalista (NCP), registró una contundente victoria en las elecciones del organismo local de Maharashtra, ganando 207 de los 288 puestos de presidente del consejo municipal y nagar panchayat el domingo. El opositor Maha Vikas Aghadi (MVA) logró un recuento colectivo de sólo 44, según la comisión electoral estatal (SEC).

Entre los aliados de Mahayuti, el BJP consiguió 117 puestos, seguido por Shiv Sena (53) y el NCP (37). El Congreso consiguió 28 puestos, el PCN (Sharadchandra Pawar) siete y Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) nueve. Los partidos registrados pero no reconocidos obtuvieron 28 escaños, mientras que los independientes obtuvieron cinco.

El Congreso reclamó 41 puestos de presidente municipal y 1.006 puestos de concejal, con la mayoría de victorias en el distrito de Chandrapur, donde ganó ocho de los 11 puestos de presidente del consejo municipal junto con 128 miembros. El Congreso también participó en siete órganos locales del distrito de Beed después de varios años y consiguió algunos escaños en cada uno.

El Ministro Principal, Devendra Fadnavis, atribuyó el éxito del Mahayuti a la fortaleza organizativa del BJP y a su agenda centrada en el desarrollo. «Es un esfuerzo de equipo: organización y gobierno. Luchamos contra las encuestas sobre el tema del desarrollo. Dirigí la campaña sobre una agenda de desarrollo positiva y nunca critiqué a ningún líder político o partido», dijo. Fadnavis destacó que el 48 por ciento de los concejales fueron elegidos con el símbolo del BJP, y los candidatos del BJP emergieron como presidentes municipales en 129 organismos locales.

Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah También felicitó a los líderes Mahayuti por la amplia victoria. «Gracias al pueblo del estado por brindar un apoyo abrumador a los Mahayuti en las elecciones de Maharashtra Nagar Panchayat y Nagar Parishad. Esta victoria es una bendición del pueblo para la visión del bienestar de cada sección bajo los gobiernos central y estatal de la NDA liderada por Modi ji. En esta victoria, extiendo mis mejores deseos al Ministro Principal Devendra Fadnavis, a los Ministros Principales Adjuntos Eknath Shinde y Ajit Pawar, y a todos los trabajadores del NDA”, escribió Shah en X.

Añadió: “Al mismo tiempo, ¡felicitaciones al presidente del estado, Ravindra Chavan, y a todos los trabajadores del BJP Maharashtra por haber obtenido el máximo número de escaños!”.

conteo de votos para 286 ayuntamientos y nagar panchayats comenzaron a las 10 de la mañana del domingo. Las elecciones se llevaron a cabo en dos fases: algunos consejos acudieron a las urnas el 2 de diciembre y otros el sábado.

(Con entradas PTI y ANI)





