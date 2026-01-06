Mahathir Mohamad sufre fracturas de huesos tras una caída y recibe tratamiento intensivo en el hospital

Kuala Lumpur, VIVA – Ex Primer Ministro Malasia Mahathir Mohamad Fue trasladado de urgencia al hospital del Instituto Nacional del Corazón (IJN), en Kuala Lumpur, Malasia, el martes 6 de enero de 2026.

Según los informes, el centenario Mahathir fue trasladado al hospital porque cayó. Lanzamiento Entre, Mahathir cayó en su residencia el martes por la mañana.

Anteriormente fue tratado en IJN el 13 de julio de 2025, debido a sospecha de fatiga, después de celebrar su centenario, que se celebra el 10 de julio de 2025.

El secretario personal de Mahathir, Sufi Yusoff, cuando fue confirmado por periodistas en Kuala Lumpur, dijo que Mahathir sufrió una fractura en la cadera derecha como resultado de una caída en su residencia el martes por la mañana.

«Después de un examen médico, se confirmó que Tun tenía una fractura de cadera derecha», dijo Sofi Yusoff.

Hasta el momento no ha habido más información sobre el estado de salud de Mahathir tras su caída.

Mahathir es un alto político malasio que sirvió como Primer Ministro de Malasia dos periodos respectivamente en 1981-2003 y 2018-2020.