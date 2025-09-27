Mahathir Mohamad rechaza la presencia de Donald Trump en la cumbre de la ASEAN

VIVA – El ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, le pidió al primer ministro Anwar Ibrahim como jefe de la ASEAN que revoque invitaciones al presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo En el 47º KTT de la ASEAN que se apoderará en Kuala Lumpur a fines de octubre de 2025.

En una declaración de video publicada en Kuala Lumpur el sábado (27/9), Mahathir llamó a Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump como el autor intelectual detrás del genocidio realizado por Israel contra el pueblo palestino.

Primer Ministro (PM) Malasia Anwar Ibrahim

«Le pido a Anwar Ibrahim que cancele la invitación a Donald Trump, porque él [Trump] Los partidarios del mal humanitario están siendo llevados a cabo por Israel a Palestina «, dijo Mahathir.

Consideró los pasos de los países europeos que reconocieron la independencia palestina como una fuerte señal de que el mundo rechazó el genocidio. Incluso países como Gran Bretaña, que solían ser aliados estadounidenses fuertes, ahora toman una actitud diferente de Washington.

«Las tropas marinas españolas e italianas enviaron buques de guerra a las aguas mediterráneas para proteger el barco humanitario global Sumud Flotilla acompañado por la gente de Malasia, que condujo a la asistencia de la humanidad a Palestina», dijo.

Mahathir acusó a los Estados Unidos y Trump obstaculizando activamente la ayuda y el alto el fuego en Gaza, y dejó que el pueblo palestino muera de hambre.

“Así que ahora, además de ser asesinados con bombas y otras armas, [rakyat Palestina] Ahora se mata con un hambre deliberada «, dijo.

Ex primer ministro de Malasia, Dr. Mahathir Mohamad

Insta al gobierno de Malasia a no permanecer en silencio y mostrar una actitud estimulada hacia las atrocidades de Israel.

«La actitud de Malasia hacia los Estados Unidos y Trump es responsabilidad moral del país», dijo Mahathir, y agregó que Malasia debe permanecer vocal contra la injusticia a pesar de ser un país pequeño.

También destacó la participación de los ciudadanos de Malasia en la misión humanitaria global Sumud Flotilla, que actualmente enfrenta peligros en el mar.

«Las manos de Donald Trump y los Estados Unidos, no solo están cubiertas de la sangre de los niños palestinos, sino que también están con Israel para destruir a Gaza», dijo.

Mahathir enfatizó que cancelar una invitación para Trump sería un símbolo de rechazo del crimen humanitario.

«Los humanos como Trump, a pesar de que son muy poderosos, no son aceptados en Malasia», concluyó. (ENTRE)

