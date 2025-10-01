Maharashtra: Uno asesinado, cinco herido en el colapso de losa del edificio Kolhapur







Una persona murió y otras seis resultaron heridas después de que una losa se derrumbó sobre ellos durante los trabajos de construcción en una estación de bomberos en construcción de la Corporación Municipal de Kolhapur en Maharashtra’s Kolhapur, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias ANI.

El funcionario agregó que la Brigada de Bomberos rescató a cinco personas en el incidente del colapso de losa del edificio Kolhapur, que tuvo lugar el martes por la noche.

El director de bomberos de la Corporación Municipal de Kolhapur, Manish Ranbise, dijo a ANI: «Hoy, los trabajos de construcción para el edificio del Departamento de Bomberos de la Corporación Municipal de Kolhapur estaban en marcha. El trabajo de losas estaba en su etapa final. Pero la losa ha colapsado. Seis personas, incluido el contratista y el otro personal, estaban atrapados dentro. La brigada de bomberos rescató a cinco personas …» «».

Sin embargo, el Superintendente de Policía adicional (SP) Dhiraj Kumar Bachchu confirmó que una persona murió después del techo de una construcción bajo construcción Losa del edificio Kolhapur Se derrumbó en el área de Fulewadi, informó Ani. Se esperan más detalles.

16 medidores eléctricos dañados en fuego en el edificio de Thane

En otro incidente, estalló un incendio en la sala de caja del medidor eléctrico de un edificio en la ciudad de Maharashtra Thane temprano el miércoles, dañando 16 metros, dijo un funcionario, informó PTI.

Ninguna persona resultó herida en el incidente, Thane Municipal Corporation’s El jefe de células de gestión de desastres, Yasin Tadvi, dijo que PTI informó.

El incendio estalló en la planta baja de la Sociedad Smriti Dnyaneshwar de tres pisos en el área de Dhokali. Un total de 16 metros eléctricos fueron dañados, dijo, informó PTI.

La sala de control de incendios lo informó a las 4.36 a.m., dijo el funcionario, y agregó que el incendio se limitaba a los medidores eléctricos.

El personal de la Compañía de Distribución de Electricidad del Estado de Maharashtra y la Brigada de Bomberos se apresuraron al lugar y el incendio se extinguió alrededor de las 5 am, dijo, informó PTI.

La causa de el fuego aún no se había determinado, dijo el funcionario.

Cuatro trabajadores heridos en la explosión del cilindro de GLP

Mientras tanto, cuatro trabajadores resultaron heridos, dos de ellos críticamente, en una explosión de un cilindro de GLP en un sitio de construcción en el área de Ghatkopar el martes por la noche, dijo un funcionario cívico.

El incidente tuvo lugar en un cobertizo temporal erigido para los trabajadores en un edificio de 7 pisos en construcción cerca Colegio VidyaniketanAlrededor de las 9.11 pm, dijo. Los heridos fueron llevados al cercano Hospital Rajawadi.

Ghanshyam yadav (36) y Devendra Pal (26) sufrieron quemaduras de 60 a 70 por ciento y estaban en condición crítica, mientras que Mahendra Choudhari (32) y Sandeep Pal (20) sufrieron un 10 a 12 por ciento y 5 por ciento de quemaduras, respectivamente, y estaban en condición estable, dijo el funcionario.

Este fue el segundo incidente de una explosión de cilindro de gas en la ciudad en una semana. El miércoles pasado, siete personas, incluidas seis mujeres, resultaron heridas en una explosión de cilindro en Kandivali. Seis de ellas, todas las mujeres, murieron durante el tratamiento.

(Con entradas de ANI y PTI)





