Maharashtra: uñas martilladas en los neumáticos de auto de punción de la autopista Samruddhi







En un escenario muy sorprendente en el recientemente inaugurado Autopista samruddhiLos neumáticos de al menos tres autos fueron perforados durante las primeras horas del miércoles. Los funcionarios de la policía dijeron que las uñas fueron golpeadas en la autopista Samruddhi en el distrito de Chhatrapati Sambhajinagar de Maharashtra el miércoles.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los videos que surgen en las plataformas de redes sociales muestran que las uñas estaban muy bien integradas en el brazo con destino a Mumbai de la carretera de alta velocidad.

Uno de los funcionarios del Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) dijo que «las uñas incrustadas en la autopista se encontraron en un parche de asfalto de 10-20 pies en la carretera cerca de Daulatabad», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Poco después de que el video comenzó a circular en las redes sociales, un equipo de altos funcionarios de MSRDC visitaron el lugar. Sin embargo, no hay oficinas. Las autoridades han publicado una declaración sobre el incidente que ocurrió el miércoles.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los automovilistas que conducen en la autopista Samruddhi alertaron a la policía alrededor de la 1 AM sobre los objetos metálicos agudos que sobresalen de la autopista, que se extiende entre Mumbai y Nagpur.

Abordar el problema, uno de los funcionarios de Daulatabad policía Station declaró que «nuestros equipos se apresuraron al lugar. Todavía tenemos que determinar cuántas uñas fueron golpeadas en la carretera, pero los neumáticos de tres autos fueron perforados», según la agencia de noticias PTI.

Mientras tomaba la situación en serio, la policía llamó al contratista de la carretera, quien es responsable de mantener el tramo, y las personas que detuvieron a los automovilistas en el lugar para investigar más el asunto.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se vio a una persona diciendo que «cuatro vehículos están perforados debido a las uñas golpeadas en la autopista Samruddhi».

Agregó además que «los vehículos viajan a 120 km por hora, y el estiramiento con las uñas no ha sido encerrado», según PTI.

En otro video, un viajero dice que los neumáticos de su automóvil están perforados debido a las uñas incrustadas en el AutopistaPero no recibieron asistencia durante más de tres horas a pesar de llamar a la línea de ayuda de la Expresa varias veces.

El viajero afirmó además que «viajaba con una familia que incluía tres bebés. Gastamos dinero y los enviamos adelante», en un video viral.

(Con entradas de PTI)





