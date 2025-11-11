Maharashtra: un muerto y 10 heridos al estrellarse un camión contra un grupo de peregrinos







Una mujer «warkari» (devota) de Lord Vitthal murió y otros 10 peregrinos resultaron heridos después de que un camión contenedor atropelló a su grupo cerca de Kamshet en la antigua Bombay-Pune Highway en Maharashtra el martes por la mañana, dijo la policía, informó el PTI.

El accidente se produjo alrededor de las 6:30 horas, dijo un funcionario.

El grupo de peregrinos había partido a pie desde Uran, en el distrito de Raigad, en Maharashtra, hasta la ciudad del templo de Alandi, en el distrito de Pune, una distancia de más de 130 kilómetros.

Algunos de los peregrinos viajaban en un autorickshaw como parte del grupo, dijo.

«Cuando su ‘dindi’ (grupo de peregrinos) se dirigía a Alandi, un contenedor a toda velocidad procedente del lado de Pune chocó contra los warkaris y el autorickshaw. Al parecer, el conductor del contenedor perdió el control debido a una pendiente en la sección ‘ghat’ (paso de montaña)», dijo el funcionario de la comisaría de Kamshet, según el PTI.

El conductor se dio a la fuga tras el accidente, afirmó.

La mujer fallecida fue identificada como Priyanka Tandel (55), dijo el funcionario, y agregó que los 10 peregrinos heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital.

Tras el accidente, algunas personas, entre ellas los demás peregrinos, bloquearon la carretera para pedir la detención del conductor.

«Hemos confiscado el camión y se están llevando a cabo más investigaciones», dijo el oficial de policía, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, en otro incidente, un hombre de 55 años murió el martes por la mañana después de ser atropellado por un autobús privado mientras cruzaba una calle aquí, dijo la policía, según el PTI.

El accidente se produjo cuando el hombre, Sharda Prasad, de la aldea de Dhanni en la zona de Sandipan Ghat, cruzaba la calle para hacer sus necesidades.

El autobús privado que se dirigía a Kanpur desde Prayagraj chocó contra él, dijo la policía, según el PTI.

Según la policía, el impacto del accidente fue tan grave que murió en el acto. Su cuerpo fue enviado para una autopsia, dijo un oficial de policía.

Después del accidente, los aldeanos enojados destrozaron el autobús y bloquearon la carretera nacional Prayagraj-Kanpur, dijo el oficial, añadiendo que la carretera fue acordonada más tarde.

El autobús ha sido detenido y se están realizando esfuerzos para localizar al conductor acusado, dijo el oficial del círculo Chail Abhishek Singh, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





