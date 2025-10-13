Maharashtra: Un detenido y otros 13 fichados tras el estallido de un violento enfrentamiento







En un enfrentamiento entre dos grupos en Latur, Maharashtra, una persona resultó gravemente herida tras ser alcanzada por una piedra. Sufrió lesiones después de que estallara un enfrentamiento entre dos grupos tras una disputa sobre la contratación de un conductor de tractor en Maharashtra. Perezoso distrito, dijo la policía el lunes.

Según informó la agencia de noticias PTI, el incidente ocurrió el domingo en la aldea de Hadolti en Ahmedpur tehsil. Tan pronto como el incidente se intensificó, uno de los miembros del grupo arrojó piedras al otro lado, según contó el inspector de policía BD Bhusnur.

Si bien el vídeo del enfrentamiento entre los dos grupos y el apedreamiento se volvió viral en las redes sociales, un hombre ya ha sido arrestado por la policía, informó PTI.

Además de arrestar a una persona, la policía también ha registrado casos contra 13 personas de ambos lados en relación con el incidente. dijo el funcionario.

«El funcionario, al abordar el incidente, dijo que Arbaj Pathan había contratado a un conductor de tractor de Narsingh Pawar para su vehículo. Pawar le preguntó a Pathan el motivo por el que contrató a su conductor. Esto provocó un altercado entre los dos hombres», dijo el funcionario.

El oficial añadió además: “Tras el altercado, Pawar supuestamente agredió a Pathan con un hacha, y este último sufrió heridas graves, incluido un dedo roto”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, algunos comunidad musulmana Luego, los miembros salieron en apoyo de Pathan y arrojaron piedras a las personas que apoyaban a Pawar, lo que hizo la situación mucho más preocupante, dijo el funcionario.

La agencia de noticias PTI también informó que, después de ser alertada, la policía acudió al lugar y controló la situación.

El funcionario dijo que “Pathan fue ingresado en un hospital gubernamental en Latur y estaba recibiendo tratamiento”, citado por PTI.

El oficial de policía también enfatizó que, “tras el enfrentamiento, ambas partes presentaron denuncias cruzadas, a partir de las cuales la policía registró casos bajo cargos de intento de asesinato contra 13 personas de los dos grupos”, según PTI.

Sin embargo, tomando el asunto con absoluta seriedad, la policía arrestó posteriormente a Narsingh Pawar y afirmó que la situación en la zona ahora está completamente bajo control.

(Con aportes de PTI)





