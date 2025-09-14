Maharashtra: Thane Lok Adalat se establece 55,981 casos, Rs 205 crore otorgado







El National Lok Adalat celebrado en el distrito de Thane, MaharashtraResolvió con éxito 55,981 casos, con un total de acuerdos que ascendieron a Rs 205 millones de rupias, dijo el domingo un funcionario de la Autoridad de Servicios Legales del Distrito (DLSA).

Según el Secretario de DLSA, RS Pajankar, las audiencias se llevaron a cabo el sábado en 111 bancos especialmente constituidos para el Adalat.

Dijo que de 3,47,204 casos pendientes, se escucharon 2,28,971 asuntos en el Lok Adalat y se resolvieron 55,981, según la agencia de noticias PTI.

Pajankar, en un comunicado, dijo que se resolvieron 40,244 casos posteriores a la litigación que involucran 173.81 millones de rupias y 15,737 casos de pre-litigación, que involucran 31.23 millones de rupias.

Estos incluyeron asuntos de recuperación bancaria, delitos penales compuestos, disputas de electricidad y factura de agua, reclamos de accidentes motorizados y disputas matrimoniales, entre otros casos, según la agencia de noticias PTI.

Tribunal Superior de Bombay Los jueces Advit M Sethna y Manjusha Deshpande inauguraron los procedimientos, según el comunicado.

NIA presenta una hoja de cargos contra tres acusados ​​en el caso de ataque de granada de templo Amritsar

La Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha presentado una hoja de cargos contra tres acusados ​​en el Amritsar Temple Grenade Attack Case, dijo la agencia en un comunicado el domingo.

En la hoja de cargos presentada ante el Tribunal Especial de NIA, Mohali (Punjab) el viernes, NIA acusó a Vishal Gill (Chuchi), Bhagwant Singh (Manna Bhatti) y Diwan Singh (Sunny) por su papel en la conspiración y ejecución del ataque, llevado por Thakurdwara Sanatán Temple, Chheharta, Amrits.

Vishal Gill fue uno de los dos asaltantes transmitidos por bicicletas que habían arrojado la granada en las primeras horas del 15 de marzo de 2025. El otro asaltante, Gursidak Singh (Sidki), fue asesinado en un encuentro policial dos días después del ataque.

Según la hoja de cargos, Bhagwant Singh (Manna Bhatti) había facilitado a los atacantes al proporcionar refugio, ocultación segura de granadas, motocicletas para el reconocimiento y apoyo logístico antes y después del ataque. Diwan Singh (Sunny) ha sido acusado de su papel en el puerto de los coacusados ​​y la destrucción de la evidencia.

Otro acusado clave, Sharanjeet Kumar, fue arrestado por Nia de Gaya, BiharEl 5 de septiembre de 2025. Investigaciones en su contra y el acusado de fugación en el extranjero, Badalpreet Singh, continúan.

