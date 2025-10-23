Maharashtra: Seis arrestados mientras un estudiante muere tras un asalto durante una fiesta de estudiantes de primer año







En un impactante incidente ocurrido en Maharashtra Perezoso distrito, un estudiante murió supuestamente después de haber sido agredido durante una fiesta de primer año en una universidad privada. El presunto suicidio llevó a los agentes de policía a arrestar a seis alumnos, según los funcionarios.

Según informó la agencia de noticias PTI, el incidente ocurrió el 8 de octubre durante una fiesta de primer año organizada en la conocida universidad en el distrito MIDC de Latur, dijeron los oficiales de policía.

Los funcionarios de policía, al explicar el incidente, enfatizaron que «una disputa menor que comenzó mientras bailaban durante la fiesta pronto se convirtió en violencia cuando la víctima. El estudiante fallecido tuvo una discusión con un grupo de compañeros de estudios. En un ataque de ira, el grupo supuestamente atacó a Shinde con palos y puños», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Según el comunicado oficial, «El estudiante fallecido sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió durante el tratamiento. Tras el incidente, la policía registró un caso de asesinato basado en la denuncia de uno de los asistentes a la universidad y arrestó a cuatro estudiantes hasta el 16 de octubre», según cita la agencia de noticias PTI.

Además, dos estudiantes más fueron arrestados el martes (21 de octubre) después de que salió a la luz su participación en el asalto, elevando el número de detenidos a 6, afirmó la policía.

Según los agentes de policía, todos ellos fueron fichados bajo Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) apartados relacionados con asesinato, causar daño voluntariamente, causar daño grave utilizando armas o medios peligrosos, intimidación criminal e insulto intencional con intención de provocar quebrantamiento de la paz, entre otros, según informó la agencia de noticias PTI.

Un hombre se suicida en la estación de Kopar

Anteriormente, el 12 de octubre, un hombre, que se decía tenía unos 30 años, también se suicidó en la estación de tren de Kopar en el distrito Thane de Maharashtra, informó la agencia de noticias PTI, citando a un oficial. El desafortunado incidente detuvo brevemente el movimiento del tren a través de la vía central.

Además, según la Dombivli unidad de la Policía Ferroviaria del Gobierno (GRP), el hombre había sido visto merodeando en el andén durante algún tiempo antes del incidente.

Al abordar el incidente, uno de los funcionarios del GRP dijo: «Parecía comportarse normalmente y llevaba una mochila. Los pasajeros supusieron que el hombre estaba esperando un tren. De repente, bajó del andén y comenzó a caminar hacia el lado este de la estación».

(Con aportes de PTI)





