Maharashtra: río Pavana cubierto de espuma tóxica; Los ambientalistas expresan preocupación







El Río Pavanaque abastece de agua potable a la ciudad de Pimpri-Chinchwad, ha vuelto a ser víctima de una fuerte contaminación. El viernes por la mañana, alrededor de Kejubai Bandara, cerca del Thergaon Boat Club, se vio el río cubierto de gruesas capas de espuma, lo que generó serias preocupaciones entre los residentes y activistas ambientales.

El mediodía también había destacado el tema varias veces en el pasado.

Hace apenas unos días, el diputado Srirang Barne había dirigido la administración tomar medidas urgentes para frenar la contaminación en el río Pavana. Sin embargo, el incidente de hoy sugiere que la administración ha prestado poca atención a esas instrucciones.



Esta no es la primera vez que se ve espuma en este lugar. Anteriormente, las investigaciones habían revelado que las aguas residuales cargadas de sustancias químicas liberadas por unidades industriales cercanas ubicadas a poca distancia del río eran las responsables de la creación de dicha espuma. En ese momento se habían tomado medidas contra algunas unidades, pero la situación parecía no haber cambiado.

Además, los ecologistas advierten que el agua contaminada está poniendo en grave riesgo la vida acuática. Todos los ojos están ahora puestos en Pimpri-Chinchwad Departamento de Medio Ambiente de la Corporación Municipal para ver qué medidas tomará contra las industrias contaminantes y en qué plazo se abordará la escalada de la crisis.





