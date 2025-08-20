Maharashtra: Rescate aéreo que salva vidas de la policía de Gadchiroli en medio de fuertes lluvias







Una trabajadora de Anganwadi, Seema Bambołe, fue elevada por el aire después de que la policía de Gadchiroli se apresuró a su ayuda cuando cayó críticamente enferma y necesitaba atención médica urgente en medio de fuertes lluvias en el distrito.

El río Hinchado de Parlkota en Gadchiroli junto con fuertes lluvias había cortado 112 pueblos, incluidos BhamragadDonde se informó que la mujer tenía necesidad de atención médica urgente, dijo la policía.

Las fuertes lluvias e inundaciones del río Parlkota han cortado su pueblo.

Como la policía recibió información sobre la mujer que necesita Held, se apresuró a su ayuda y actuó sobre las instrucciones del CEO de Zilla Parishad, el Gadchiroli La policía desplegó un helicóptero de Pawan Hans para llevar a cabo una evacuación de emergencia de la aldea de Arewada bajo los límites de la policía de Bhamragad.

Fue trasladada con seguridad al Hospital General del Distrito, Gadchiroli, donde ahora se informa que su condición es estable.

La operación se ejecutó en coordinación con la administración del distrito, los funcionarios de ingresos y la policía local, junto con los pilotos de Pawan Hans, excavan a Srinivas y el copiloto Ashish Paul, dijo un oficial de policía.





Fuente