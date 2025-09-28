Maharashtra Rains: Varias presas de Pune liberan agua en medio de la lluvia pesada continua







El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una alerta roja para Pune Distrito hoy (domingo), advirtiendo sobre lluvias extremadamente fuertes en los Ghats y las áreas circundantes durante las próximas tres horas. Se ha aconsejado a los ciudadanos que permanezcan alerta y tomen las precauciones necesarias.

Según la información del Ministerio del Estado en Mumbai, es probable que las ubicaciones aisladas en la región de Pune Ghat experimenten intensos aguaceros. La administración ha instado a los residentes, particularmente a aquellos en áreas bajas, a mantenerse cautelosas.

Mientras tanto, varias presas en el distrito de Pune han informado que el aumento de los niveles de agua debido a las lluvias continuas.

La descarga de la presa de Mulshi aumentó

Tata Power Management en Presa mulshi anunció que el embalse se llena actualmente al 99.58 por ciento de su capacidad. Como resultado, la descarga al río Mula se incrementa de 3,320 cusecs a 7,000 cusecs a partir de las 12:00 del mediodía. Los funcionarios declararon que más cambios en la descarga dependerán de la intensidad de la lluvia y las condiciones de entrada.

Las autoridades han apelado estrictamente a los ciudadanos que no ingresen a los lechos de los ríos e inmediatamente cambien cualquier ganado o pertenencia de riberías a áreas más seguras.

Otras descargas de presas

A las 10:30 am de hoy, se informaron descargas significativas de varios depósitos importantes:

Dimbhe – 29,980 Cusecs

Chaskaman – 20,810 Cusecs

Bhama askhed – 13.312 cusecs

Khadakwasla – 6.864 Cusecs

Ujani – 41,600 Cusecs

En los puntos de monitoreo del río, se registraron los siguientes niveles de descarga:

Bund Garden – 13,116 Cusecs

Daund – 12,253 Cusecs

Nira Narsingpur – 94,919 Cusecs

Pandharpur (río Bhima) – 90,123 Cusecs

Presa de Pavana en alerta máxima

La División de Riego Khadakwasla confirmó que la presa de Pavana ha alcanzado el 100 por ciento de almacenamiento. Actualmente, se están lanzando 1.400 CUSEC al río, y la descarga se incrementa a 2,880 Cusecs a las 10:30 a.m. de hoy. Las autoridades advirtieron que, dependiendo de lluvia En el área de captación, los niveles de descarga pueden elevarse o reducirse en etapas.

La celda de control de inundaciones de la presa de Pavana ha instado a los ciudadanos que viven a lo largo de la orilla del río a que tomen la máxima precaución y extienda la cooperación total al departamento de recursos hídricos y la administración del distrito.

La administración del distrito de Pune ha apelado a los residentes para que permanezcan atentos, eviten los viajes innecesarios en áreas ghaty siga todos los avisos de seguridad emitidos por las autoridades de gestión de desastres.





