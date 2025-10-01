Maharashtra Rains: Marathwada registró el 126 % de las lluvias en septiembre







El marathwada central Maharashtra Recibió un 126 por ciento más de lluvia que el promedio de septiembre de este año, dijo un funcionario el miércoles, informó el PTI.

Varias partes de la región, que comprende los distritos de Chhatrapati Sambhajinagar, Dharashiv, Latur, Nandy, Jalna, Hingoli, Parbhani y Beed, fueron maltratadas por lluvias torrenciales, lo que resultó en la descarga de agua de las presas e inundaciones, en septiembre.

La lluvia promedio esperada para Marathwada en septiembre es de 160.5 mm. Sin embargo, la cifra se situó en 362.9 mm este año, un aumento del 126.1 por ciento, dijo el funcionario, según el PTI.

El almacenamiento promedio de agua en 11 proyectos de riego principales de la región alcanzó el 95.47 por ciento el 29 de septiembre, dijo.

El depósito de Nimna Dudhna tiene el almacenamiento más bajo del 72.78 por ciento en toda la región.

Ocho proyectos, incluida la presa Jayakwadi, tienen un stock de agua promedio del 90 por ciento, agregó el funcionario, según el PTI.

Los cultivos en miles de acres fueron dañados debido a fuertes lluvias el mes pasado.

Mientras tanto, el primer ministro de Maharashtra Convertirse en fadnavis ha estado revisando la situación de las inundaciones en la región de Marathwada, así como en las descargas de agua de varias presas en todo el estado, informó la agencia de noticias IANS.

Después de la revisión, dirigió a todos los coleccionistas del distrito preocupados para mantener su maquinaria en alerta por llevar a cabo operaciones de alivio y rescate.

También afirmó que la situación en Marathwada y otras partes de Maharashtra ahora está bajo control, informó IANS.

«Las inundaciones en los ríos Manjara y Terna han retrocedido. La situación en el oeste de Maharashtra está bajo control. La descarga de 75,000 cusecs está ocurriendo de Ujjani, y la descarga de 80,000 cusecs está ocurriendo desde Sina Kolegaon», dijo Fadnavis en el puesto.

Los residentes que han sido afectados debido a las lluvias incesantes en Maharashtra fueron trasladados a lugares seguros y ahora se les proporciona un refugio adecuado, informó además.

Al enfatizar la reubicación, el CM dijo: «Debido a la descarga de Jayakwadi, alrededor de 10,000 personas de varias aldeas en el distrito de Jalna han sido reubicadas en lugares seguros, y entre ellos, 6.870 ciudadanos han sido alojados en los arreglos hechos en las escuelas del Consejo del Distrito y varios templos comunitarios».

«Estos ciudadanos son de Partur, Ambad y Ghanasawangi. Se les proporcionan comida y todas las instalaciones. Tales arreglos residenciales se han realizado en 23 ubicaciones. El ganado de muchas agricultores También se ha trasladado a lugares seguros, y se les está proporcionando forraje ”, agregó.

(con entradas PTI y ANS)





