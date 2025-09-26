Maharashtra Rains: Las escuelas cerraron el sábado en Nanded, Latur







Autoridades en Maharashtra es Nanded Y Latur ha declarado un feriado para todas las instituciones educativas el sábado después de que se emitió una alerta ‘Orange’ para las fuertes lluvias, informó la agencia de noticias PTI, citando a un funcionario.

Las órdenes fueron emitidas por el coleccionista Nanded Rahul Kardile y el coleccionista de Latur Varsha Thakur-Ghuge, agregó.

«Se aplica a todas las escuelas primarias y secundarias de Anganwadis, Gobierno y privado, Zilla Parishad y las escuelas municipales, instituciones ayudadas y sin ayuda, escuelas Ashram, universidades, clases de coaching privadas y centros de capacitación vocacional «, dijo el funcionario.

«El Centro Meteorológico Regional de Mumbai ha dicho que es probable que los dos distritos experimenten lluvias torrenciales. Con proyectos de riego que ya a plena capacidad y los principales ríos que fluyen por encima de los niveles de advertencia, la administración ha actuado para evitar riesgos para los escolares y evitar incidentes adversos», agregó.

Mientras tanto, los Servicios Civiles de Maharashtra gazeted Gazeted Preliminar Examination 2025, originalmente programado para el 28 de septiembre, se ha pospuesto al 9 de noviembre, dijo la Comisión de Servicio Público de Maharashtra (MPSC).

Latur Sarpanch reservado para llevar en efectivo en Tehsildar en medio de fuertes lluvias

Un sarpanch en Perezoso fue reservado después de arrojar paquetes de efectivo a un Tehsildar para expresar su ira hacia las autoridades por presuntamente no llevar a cabo evaluaciones de daños por cultivos, también llamadas ‘Panchnamas’, en medio de fuertes lluvias e inundaciones, informó PTI, citando a los funcionarios.

El incidente ocurrió el jueves. Sarpanch Rahul Makanikar de Makni fue reservado por la queja de un adjunto Tehsildar. Los aldeanos organizaron protestas después del incidente.

«Makanikar lanzó paquetes de notas de divisas de las denominaciones de Rs 10 y Rs 20 en Tehsildar Prasad Kulkarni en ira por la falta de conducta de la administración pérdida de cultivos evaluaciones. En ese momento, dijo que el gobierno había fallado en las inundaciones y que el dinero se recaudó para el personal de ingresos y el primer ministro «, dijo un funcionario.

Makanikar luego llegó a la estación de policía y atrevió a las autoridades a reservarlo, informó PTI, citando al funcionario.

Sin embargo, su Ley condujo a las protestas del personal del departamento de ingresos bajo el liderazgo de Kulkarni, y los empleados se negaron a trabajar hasta que Makanikar fue arrestado, dijo el funcionario.

«Los empleados del Departamento de Ingresos de Protestas presentaron un memorando al oficial subdivisional con firmas de 54 Talathis, cinco adjuntos Tehsildars, nueve oficiales de círculo, 12 empleados de ingresos, 44 Kotwals y seis peons. Un FIR se registró contra Makanikar a la queja de la queja del Diputado Tehsildar Pravin Alandkar», agregó He.

(Con entradas PTI)





Fuente