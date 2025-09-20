





Con lluvias azotando las partes de Maharashtra los últimos días, Perezoso es uno de los distritos que experimentó una lluvia devastadora. Durante las primeras horas del sábado, los cuerpos de cinco personas que fueron barridos en medio de fuertes lluvias en Latur en Maharashtra se recuperaron después de las operaciones de búsqueda. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la operación de búsqueda duró casi 40 horas, dijeron las autoridades el sábado.

Más temprano el martes por la mañana, Sudershan Kerba Ghonshetty, de 27 años, se ahogó en el río Tirru mientras regresaba de los campos. Más tarde ese día, cinco personas en un Autorickshaw fueron arrastrados en fuertes corrientes mientras el agua brotaba sobre un puente en Jalkot Taluka. Más tarde, tres de ellos fueron rescatados, mientras que otros dos permanecieron desaparecidos, agregaron, informaron PTI.

Mientras informaba sobre el desafortunado incidente, los funcionarios afirmaron eso. «El Autorickshaw se dirigió a Malhipparga cuando el incidente tuvo lugar a las 8 p.m.», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Uno de los funcionarios, mientras destacaba el desafortunado incidente, dijo: «El cuerpos de Ghoshetty, el conductor de Autorickshaw Sangram Sonkamble y el pasajero Vitthal Gavle se recuperaron el jueves después de una búsqueda de 40 horas. Los cuerpos de Vaibhav Pundalik Gaikwad (24) de Udgir y Sangeeta Murhari Suryavwanshi (32) se encontraron en Dongargaon Lake «, dijo un funcionario.

Además, agregó que los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRFF NDRF), la brigada de bomberos y la policía estuvieron involucradas en las operaciones de rescate.

En medio de las fuertes lluvias que se hacen cargo de todo Maharashtra, Latur ha estado tambaleándose bajo lluvias implacables durante los últimos dos días, dañando cultivos y casas. Un funcionario vinculó las pérdidas en el distrito en Rs 480 millones de rupias, aunque agregó que se tendría una cifra exacta después de una evaluación detallada de daños.

Más temprano el 16 de septiembre, tres personas habían muerto y más de 120 fueron evacuados en medio de fuertes lluvias en Maharashtra.

Las fuertes lluvias golpearon cinco de los ocho distritos en Marathwada la semana pasada, con Beed recibiendo la mayor cantidad de lluvia a 143.7 mm, seguido de Nanded con 131.6 mm y Jalna con 121.4 mm en las 24 horas que finalizan el martes por la mañana, informó PTI.

Los ríos corrían en spate, y las áreas bajas se inundaron, interrumpiendo la vida normal, con Huevo Y Ahilyanagar es el más afectado, según las últimas actualizaciones compartidas por el gobierno estatal en las lluvias de Maharashtra.

(Con entradas de PTI)





Fuente