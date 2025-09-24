Maharashtra Rains: Ajit Pawar asegura la ayuda del gobierno a los agricultores







Después de fuertes lluvias azotó partes de Maharashtra que devastó el Marathwad Región y otras partes, el viceministro de Maharashtra, el Ministro Principal Ajit Pawar, ordenó el miércoles a la administración que garantice la asistencia inmediata a los agricultores. Mientras ordenaba a los funcionarios que ofrezcan ayuda financiera a aquellos agricultores que han sufrido pérdidas de cultivos en las recientes fuertes lluvias en el estado, Ajit Pawar también interactuó con los agricultores.

Viceministro Principal de Maharashtra, Ajit Pawar, en su visita a Karmala Taluka del distrito de Solapur, interactuó con agricultores y autoridades locales. Pawar en Karmala Talika instó a los agricultores a «no desanimarse» y aseguraron toda la asistencia, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Las fuertes lluvias han azotado varias partes de Maharashtra en los últimos días, causando daños generalizados.

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, Ajit Pawar Dicho: «Debido a las fuertes lluvias continuas, ha habido daños significativos en los cultivos. Fui a los campos para inspeccionar los cultivos. Interactué con los agricultores para comprender sus problemas y recopilé información sobre el daño que ha ocurrido».

Además, el Diputado CM también dijo que ha dado instrucciones claras de que la administración debe hacer una planificación meticulosa e implementar rápidamente las medidas necesarias para garantizar la asistencia inmediata llega a los agricultores en las áreas afectadas por las inundaciones.

Mientras aseguraba a los agricultores y a la gente de Maharashtra que el gobierno siempre está con la gente, Pawar enfatizó: «Nuestro gobierno está firmemente detrás de nuestros agricultores», según PTI.

Pawar dijo además que ha instruido a los funcionarios administrativos preocupados para realizar Panchnamas inmediatos y proporcionar asistencia rápida.

Ajit Pawar, en vista de ayudar a los agricultores afectados por las inundaciones, le pidió a la administración que llevara a cabo el trabajo de ayuda con urgencia y tome medidas inmediatas para la compensación.

Además, el portavoz del Congreso del Estado, Sachin Sawant, Mientras critica al gobierno, dijo que ha anunciado Rs 2.215 millones de rupias en asistencia a 31.64 lakh de agricultores afectados por fuertes lluvias, lo que implica que esta pequeña ayuda financiera no es suficiente para ayudar a los agricultores.

Afirmó: «Esto equivale a Rs 7,000 por agricultor. Teniendo en cuenta las pérdidas masivas sufridas por los agricultores, esta cantidad es extremadamente insignificante. El Partido del Congreso ha exigido Rs 50,000 por hectárea en asistencia. ¿Por qué la mano del gobierno, que está abierta para sus amigos comerciales, falla cuando se trata del público?» Según PTI.

(Con entradas de PTI)





