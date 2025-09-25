Maharashtra Rains: 790 rescatados en inundaciones de Solapur por la administración local, Ejército







A raíz de las severas inundaciones causadas por las lluvias torrenciales del 21 al 23 de septiembre, varias aldeas en Solapur El distrito, particularmente en Madha Taluka, quedó inundado y necesitaba asistencia urgente.

Respondiendo a una llamada de la administración NDRF y local, un equipo de la confianza caritativa Resq-Sahyadri Vanyajeev Rakshanarth Samajik SANSTHA (SVRSS), que trabaja en estrecha coordinación con el ejército indio, el Tehsildar y el MLA local, lanzaron operaciones de rescate a gran escala a Safeguard Lives y Animales Strandsyers.

Las operaciones comenzaron al amanecer el martes. En el transcurso de la misión, aproximadamente 790 ciudadanos fueron evacuados con éxito a lugares seguros. Entre los rescatados había individuos vulnerables, incluidos un bebé de tres semanas, ciudadanos mayores y personas que sufren enfermedades crónicas. Es importante destacar que no se perdieron vidas humanas durante estas inundaciones.

Reconociendo que inundaciones También representa una seria amenaza para la vida animal, el equipo extendió su misión de incluir evacuaciones respaldadas por veterinarios. Casi 90 animales, incluidas vacas, búfalos, terneros y perros, fueron rescatados y reubicados en seguridad. Trágicamente, cientos de ganado que no podían desatarse en el tiempo perecían en las inundaciones. Sin embargo, todos los animales restantes se trasladaron con éxito a un terreno más seguro una vez que el equipo los alcanzó.

Las operaciones no estaban exentos de desafíos. Incluso bajo la portada de la oscuridad, un dramático rescate nocturno en la aldea de Kedav llevó a que 13 ciudadanos se sacaron de manera segura de las condiciones que amenazan la vida.

Si bien las vidas se salvaron, la devastación ha dejado un rastro de destrucción: varias familias han perdido sus hogares y cientos de animales se perdieron en el diluvio.

La operación fue ejecutada por miembros dedicados del equipo RESQ-SVRS, incluidos Sagar Dahimbekar, Prayag BamGude, Sanket More, Sachin Yevale, Aadesh Patekar, Paresh Mahabale, Ashutosh, Aadesh Patekar, Aadesh Patekar, Aadesh Patekar, Aadesh Patekar, Aadesh Patekar, Aadeskar, Shubham Patekar, Aadesh Patekar, Aadesh Patekar, Aades. Singh, el Dr. Satvik Pathak, la Dra. Anisha Bhisey y Suresh Ghadge, los esfuerzos coordinados ayudaron a garantizar el éxito de esta misión que salvan vidas.





Fuente