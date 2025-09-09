Maharashtra Rains: 50 muertos, cultivos en más de 5 lakh hectáreas dañadas







Al menos 50 personas perdieron la vida y los cultivos en más de cinco hectáreas de tierra lakh fueron dañadas debido a la pesada lluvia En Marathwada este monzón, informó el PTI.

El distrito de Nanded ha sido peor en el estado, dijo el martes un funcionario.

Según un informe compartido por la Oficina del Comisionado de División, la región que comprende ocho distritos recibió 606.3 mm de lluvia desde el 1 de junio, que está 8.7 por ciento por encima de la lluvia esperada normal.

Marathwada consiste en Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Beed, Latur, Nanded, Dharashiv, Hingoli y Parbhani.

Nanded, que fue golpeado por inundaciones el mes pasado, recibió un 21.2 por ciento más que la precipitación promedio esperada.

La región reportó 50 muertes, las 18 más altas se registraron en Fusiladoseguido de 11 en Chhatrapati Sambhajinagar, seis cada uno en Beed y Hingoli, cinco en Parbhani y tres en Jalna, según el informe, según el PTI.

Al menos 1.049 animales murieron debido a fuertes lluvias, mientras que 3.388 casas sufrieron daños, dijo.

Según el informe, los cultivos en más de 5.62 lakh hectáreas de tierra, pertenecientes a 15.78 lakh de agricultores, fueron dañados debido a las lluvias en los últimos tres meses.

El distrito de Nanded fue el más afectado, con las pérdidas de cultivos en 2.62 lakh hectáreas, mientras que en Hingoli, se afectaron los cultivos en 1,24 lakh hectáreas de tierra, informó la agencia de noticias.

La administración ha completado el 45 por ciento de la encuesta de pérdida de cultivos, según el informe.

Mientras tanto, Maneras de PM El martes anunció una asistencia financiera de Rs 1.500 millones de rupias para Himachal Pradesh después de realizar una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones del estado.

Según la oficina del primer ministro, habrá una liberación anticipada de la segunda entrega de SDRF y el primer ministro Kisan Samman Nidhi para que el estado se ocupe de la situación, informó el ANI.

El primer ministro Modi también anunció un ex gratia de Rs 2 lakh a los familiares de los fallecidos y Rs 50,000 a los heridos graves en la inundación y la calamidad natural.

Después de realizar la encuesta aérea, el primer ministro Modi tuvo una reunión oficial en Kangra para revisar las medidas de alivio y rehabilitación realizadas y evaluar el daño.

(con entradas PTI y ANI)





