Maharashtra: Rahul Gandhi se dirige a la CE; NCP dice que es frustración hablando







El presidente de Maharashtra, liderado por el NCP, Sunil Tatkare, desestimó el jueves las acusaciones renovadas de Rahul Gandhi de «robo de votos» como «infantil», afirma que los votantes están bien informados y capaces de ver a través de la narración que se empuja por la presentación por el Congreso Líder y la oposición de la India Bloque.

Hablando en una conferencia de prensa antes del `Chintan Shibir` de NCP en Nagpur, un evento que se espera que asistan los principales líderes y los principales de cargos del partido, Tatkare afirmó que el Congreso estaba haciendo tales acusaciones por frustración, incapaz de aceptar su» derrota masiva «en las elecciones de la Asamblea Maharashtra de noviembre de 2024, según la agencia de noticias PTI.

Temprano en el día, Rahul Gandhi había acusado al Comisionado Jefe Electoral Gyanesh Kumar de proteger a los «ladrones de votación» y a los que socavaron la democracia. Citó datos de una circunscripción de la Asamblea de Karnataka para alegar que los votos de los partidarios del Congreso se estaban eliminando sistemáticamente en el período previo a las elecciones.

El líder de la oposición en el Lok Sabha dijo en Delhi que sus revelaciones hoy fueron otro hito para demostrar a los jóvenes de este país cómo se manejan las elecciones.

En respuesta a una consulta sobre las acusaciones del líder del Congreso contra la Comisión Electoral, Tatkare dijo: «Rahul Gandhi es ciertamente el LOP, pero no tiene el conocimiento del nivel de la cabina (proceso de votación) y sus declaraciones son muy infantiles», informó la agencia de noticias PTI.

Cada vez que una lista de votantes en cada stand se prepara, la CE da tiempo para el registro de nuevos votantes e invita a sugerencias y objeciones antes de que se publique la lista final. En consecuencia, los oficiales a nivel de cabina y nivel de bloque de cada parte pasan por estas listas, dijo el miembro de Lok Sabha de Raigad.

«Creo que cuando estas listas se examinan a nivel de cabina, entonces nivelar tales acusaciones no es buena», agregó, informó PTI.

Alegó que el partido de la oposición estaba satisfecho con su desempeño en las elecciones de Lok Sabha del año pasado, pero no pudo digerir su enorme derrota en las elecciones de la Asamblea del Estado.

«Por lo tanto, están presentando tales acusaciones de ‘votar chori’. Pero los votantes tienen lo suficientemente conocedores de comprender la narrativa establecida por el Bloque de la India Y Rahul Gandhi «, dijo Tatkare.

Cuando se le preguntó sobre las pérdidas de cultivos sufridas por los agricultores en el estado debido a lluvias e inundaciones excesivas, dijo que el NCP se ha tomado el problema muy en serio.

«El puesto de NCP es que el gabinete debe solicitar un informe sobre las pérdidas de cultivos y tomar una decisión adecuada en interés de los agricultores afectados», dijo, informó PTI.

Sobre el nombramiento de los jefes de varias corporaciones de desarrollo en el estado desde el Mahayuti Aliados, Tatkare, dijo que se ha formado un comité de coordinación de la Alianza Declaral para decidirlo.

«Hemos decidido que los nombramientos para las corporaciones de desarrollo se realizarán en función del número que tiene cada parte. Se espera que una reunión del comité de coordinación tenga lugar el martes para discutirlo. Luego se preparará un borrador y se entregará a los tres líderes principales de los partidos gobernantes, y se tomará una decisión», dijo.

(Con entradas PTI)





