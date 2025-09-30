Maharashtra, plomo en las muertes por accidentes ferroviarios registradas en 2023: NCRB







Un total de 21,803 personas fueron asesinadas en 24,678 accidentes ferroviarios en todo India En 2023, con Maharashtra y Uttar Pradesh registrando las muertes más altas, revelaron los datos de la Oficina Nacional de Records del Crimen (NCRB).

Del total de accidentes ferroviarios, 56 casos se atribuyeron a fallas del conductor, mientras que 43 incidentes se produjeron debido a defectos mecánicos, incluidos el diseño deficiente, las fallas de vía o los colapsos de puente y túnel, informó la agencia de noticias PTI.

La mayoría de los percances, el 74.9 por ciento (18,480 de 24,678), fueron incidentes, que involucran a los viajeros que caen en trenes o «colisión con personas en vías». Estos incidentes representaron 15,878 muertes, o el 72.8 por ciento de las muertes ferroviarias totales en 2023. Maharashtra informó el mayor número de tales percances, que representa el 29.8 por ciento (5,507 casos) de todos los incidentes de «caída del tren o colisión en la pista».

En general, los 24,678 accidentes ferroviarios en 2023 marcaron un aumento del 6,7 por ciento sobre 23,139 casos reportados en 2022, informó PTI. Un total de 3.014 personas también sufrieron heridas en estos percances, con Maharashtra solo informando a 2.115 de estas lesiones.

El estado también registró el número máximo de accidentes ferroviarios en 22.5 por ciento (5,559 casos), seguido de Uttar Pradesh al 13 por ciento (3,212 casos). Estos dos estados también informaron las muertes más altas, con 3,445 muertes (15.8 por ciento) en Maharashtra y 3,149 muertes (14.4 por ciento) en Uttar Pradesh.

En términos de tiempos, la mayoría de los accidentes (3,771 casos) ocurrieron entre las 6 p.m. y las 9 p.m., lo que representa el 15.3 por ciento de todos los percances ferroviarios. Los accidentes entre las 9 a.m. y las 12 del mediodía representaron 3,693 casos, o el 15 por ciento de los percances totales, informaron PTI.

Los percances informados por los ferrocarriles fueron causados ​​por una variedad de factores, incluidas las fallas del conductor, el sabotaje, los errores de señalización, las fallas mecánicas y otras razones.

Uttar Pradesh informó el mayor número de accidentes En los cruces ferroviarios, representan el 41.3 por ciento (1,025 de 2,483 casos), seguido de Bengala Occidental (32.4 por ciento, 805 casos) y Madhya Pradesh (15.1 por ciento, 375 casos). Estos tres estados también informaron la mayoría de las muertes en los accidentes de cruce: Uttar Pradesh (1,007 muertes, 44.9 por ciento), Bengala Occidental (581 muertes, 25.9 por ciento) y Madhya Pradesh (375 muertes, 16.7 por ciento).

(Con entradas PTI)





